Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচার কার্যক্রম-সংক্রান্ত নির্দেশনা জানানো হয়েছে।

আজ শনিবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা তুলে ধরা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে ক্যাম্পাসে এবং আবাসিক হলে আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যক্তি বা সাংগঠনিক পরিচয়ে প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারবেন।

প্রচারকাজ চালানোর সময় সামাজিক, আর্থিক, সেবামূলক সহযোগিতা বা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে না। এ ছাড়া এই সময়ে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসে বা হলে মজলিশ-মাহফিল আয়োজন করা কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বা প্রাঙ্গণে প্রচার চালানোর কাজ করা যাবে না; করলে তা নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা বিভাগনির্বাচনজেলার খবরপ্রার্থীডাকসু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

সম্পর্কিত

বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

মেঘনার ২ ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়

মেঘনার ২ ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার