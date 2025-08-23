ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচার কার্যক্রম-সংক্রান্ত নির্দেশনা জানানো হয়েছে।
আজ শনিবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা তুলে ধরা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থী নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে ক্যাম্পাসে এবং আবাসিক হলে আগামী ২৬ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা পর্যন্ত ব্যক্তি বা সাংগঠনিক পরিচয়ে প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারবেন।
প্রচারকাজ চালানোর সময় সামাজিক, আর্থিক, সেবামূলক সহযোগিতা বা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে না। এ ছাড়া এই সময়ে প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসে বা হলে মজলিশ-মাহফিল আয়োজন করা কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বা প্রাঙ্গণে প্রচার চালানোর কাজ করা যাবে না; করলে তা নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।
বাগেরহাটে চারটি আসন পুনর্বহালের দাবিতে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি আগামীকাল রোববার অবরোধের ডাক দিয়েছে। এ কর্মসূচি ঘিরে আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে এক বিক্ষোভ মিছিল করেন জেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা।৪ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ার মেঘনা নদীতে ধরা পড়েছে বিশাল আকৃতির দুটি রানি ইলিশ। মাছ দুটি নিলামে সাড়ে ১১ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে প্রায় ৫ কেজি ওজনের মাছ দুটি চেয়ারম্যান ঘাট মৎস্য আড়তে তোলা হয়। পরে কদর ভাণ্ডারী নামের এক স্থানীয় মৎস্য ব্যবসায়ী সেগুলো কিনে নেন।১৫ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ফয়সাল আহম্মেদ (৩৪) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে জেলার আড়াইহাজার থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৩৮ মিনিট আগে
সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলায় ১৪ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার ৪ নম্বর বাংলাবাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।১ ঘণ্টা আগে