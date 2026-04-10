নিখোঁজের দুই দিন পর বালুর মাঠে মিলল মধ্যবয়সীর গলাকাটা লাশ

রাজধানীর উত্তরখানে নিখোঁজের দুই দিন পর এক মধ্যবয়সী ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উত্তরখান মুন্ডা লালবাগের ইউকে গার্ডেন বালুর মাঠে আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে মরদেহটি দেখতে পায় স্থানীয় লোকজন। পরে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
নিহত মো. সুমন ওরফে সোহাগ (৪০) নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার মৃত সোনা মিয়া ওরফে সনু ব্যাপারীর ছেলে। বর্তমানে তিনি উত্তরখান মুন্ডার হাজি লিটন মিয়ার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।
এলাকাবাসী জানায়, বালুর মাঠে কলাপাতা ঢাকা অবস্থায় একজনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে থানা-পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।
উত্তরখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সাঈদ মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুই দিন ধরে (বুধবার) নিখোঁজ ছিলেন সোহাগ। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উত্তরখান থানায় একটি নিখোঁজ জিডি করা হয়। আজ তাঁর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।’
আবু সাঈদ মিয়া বলেন, মরদেহটির গলাকাটা ও বাঁ হাতে গুরুতর কাটা জখম পাওয়া যায়। মরদেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এক প্রশ্নের জবাবে উত্তরখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান বলেন, ওই ব্যক্তির সঙ্গে কারও পূর্বশত্রুতা ছিল কি না, সে বিষয়ে এখনো জানা যায়নি। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।
