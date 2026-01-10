Ajker Patrika

মোসাব্বির হত্যা: খুনিদের ছবি স্পষ্ট পরিচয় অজানা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজিজুর রহমান মুছাব্বির। ছবি: সংগৃহীত
আজিজুর রহমান মুছাব্বির। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা মহানগর উত্তর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্যসচিব আজিজুর রহমান মোসাব্বির হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পার হলেও গতকাল শুক্রবার রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে তদন্তে নতুন অগ্রগতি হিসেবে হত্যাকাণ্ডের আরেকটি ভিডিও ফুটেজ পুলিশের হাতে এসেছে, যাতে গুলি করা ব্যক্তিদের চেহারা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি স্পষ্ট।

তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ক্যশৈনু মারমা বলেন, নতুন পাওয়া ভিডিও ফুটেজে শুটারদের মুখমণ্ডল তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফুটেজ বিশ্লেষণ করে হত্যায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, আগের সংগ্রহ করা সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে নতুন ভিডিও মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার আগে ও পরে ঘাতকদের গতিবিধি, পালানোর পথ এবং সম্ভাব্য সহযোগীদের শনাক্ত করতে ফরেনসিক বিশ্লেষণ চলছে। আশপাশের সড়ক, দোকান ও ভবনের ক্যামেরা ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হত্যাকাণ্ডের পেছনে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার কিংবা পূর্বশত্রুতার কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়েছে পুলিশ।

নিহত মোসাব্বিরের পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর চলাফেরা, সাম্প্রতিক হুমকি এবং যোগাযোগের বিষয়গুলোও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।

তদন্তসংশ্লিষ্ট এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ‘চেহারা স্পষ্ট হলেও তাৎক্ষণিকভাবে পরিচয় নিশ্চিত করা সব সময় সহজ হয় না। তবে নতুন ফুটেজ আমাদের তদন্তে বড় সহায়ক হবে বলে আশা করছি।’

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীরা ভাড়াটে খুনি।

প্রতিবাদে বিক্ষোভ

এদিকে মোসাব্বির হত্যার বিচারের দাবিতে রাজধানীর কারওয়ান বাজার এলাকায় গতকালও বিক্ষোভ করেছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মী, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকার সাধারণ মানুষ। জুমার নামাজ শেষে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি বসুন্ধরা শপিং মলের পেছন দিক থেকে শুরু হয়ে ফার্মগেট হয়ে তেজগাঁও থানার সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান করে। বিক্ষোভ থেকে খুনে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

গত বুধবার রাত ৮টার কিছু পর তেজতুরী বাজার এলাকার স্টার কাবাবের পাশের গলিতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন আজিজুর রহমান মোসাব্বির। একই ঘটনায় কারওয়ান বাজার ভ্যানচালক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান মাসুদ গুলিবিদ্ধ হন। তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগআসামিঢাকাছাপা সংস্করণপ্রথম পাতাস্বেচ্ছাসেবক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আইসিসি থেকে বিসিবি বছরে আসলে কত টাকা পায়

ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটে ইরান, বিক্ষোভকারীরা ট্রাম্পতুষ্টি করছে বললেন খামেনি

গণভোটে ‘না’ দেওয়ার সুযোগ নেই: ঠাকুরগাঁওয়ে মির্জা ফখরুল

খামেনির ছবিতে আগুন দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছেন ইরানি নারীরা—নেপথ্যে কী?

ছয়জনের লিফটে বরসহ ১০ জন উঠে আটকা, ফায়ার সার্ভিসের তৎপরতায় উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সম্পর্কিত

কাউনিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ওয়ার্ডে পানি সরবরাহ বন্ধ ভোগান্তিতে রোগী-স্বজন

কাউনিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স: ওয়ার্ডে পানি সরবরাহ বন্ধ ভোগান্তিতে রোগী-স্বজন

পাবনা-৫: ১৭ মামলার আসামি শিমুল ইকবালের মাথায় ১

পাবনা-৫: ১৭ মামলার আসামি শিমুল ইকবালের মাথায় ১

মোসাব্বির হত্যা: খুনিদের ছবি স্পষ্ট পরিচয় অজানা

মোসাব্বির হত্যা: খুনিদের ছবি স্পষ্ট পরিচয় অজানা

মিয়ানমারের দিক থেকে আসা গুলিতে বিদ্ধ বাংলাদেশি জেলে

মিয়ানমারের দিক থেকে আসা গুলিতে বিদ্ধ বাংলাদেশি জেলে