জুরাইন-দোলাইরপাড় এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান, মামলা ও জরিমানা

রাজধানীতে যানজট নিরসন ও পথচারীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে পোস্তগোলা–জুরাইন রেলগেট থেকে দোলাইরপাড় আমির টাওয়ার পর্যন্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগ।
আজ রোববার (৫ এপ্রিল) সকাল ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে সড়ক ও ফুটপাত দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে দখলে থাকা এসব দোকান ভেঙে দিয়ে মালামাল জব্দ করা হয়।
এ অভিযানে ট্রাফিক ওয়ারী বিভাগের পাশাপাশি শ্যামপুর থানা পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের ওয়ারী জোনের (জুরাইন) সদস্যরাও ছিলেন।
এ সময় ঢাকা-মাওয়া সড়কের (জুরাইন) উভয় পাশে অবৈধভাবে পার্কিং করে ব্যবসা পরিচালনা করা ছোট দোকান ও মোটরসাইকেল সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পাশাপাশি দোকানের সামনে ফুটপাত দখল করে পণ্য সামগ্রী রাখার দায়ে একাধিক দোকানিকে ১ হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হয়।
উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্বদানকারী স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. শরীফুর রহমান জানান, গত ২৩ মার্চ পূর্বঘোষিত গণবিজ্ঞপ্তির পর অনেকেই স্বেচ্ছায় ফুটপাত ও সড়ক ছেড়ে দেন। এরপরও যাঁরা নির্দেশনা অমান্য করে অবস্থান বজায় রেখেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ম্যাজিস্ট্রেট আরও জানান, অভিযানে মোট ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং নগদ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
