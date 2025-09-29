Ajker Patrika
দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাবেক বিচারপতি মানিককে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। ছবি: সংগৃহীত
এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। ছবি: সংগৃহীত

এবার দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে। আজ সোমবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

আজ বিচারপতি মানিককে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা। শুনানি শেষে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আবারও বিচারপতি মানিককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত।

দুদকের বিশেষ পিপি মো. তরিকুল ইসলাম গ্রেপ্তার দেখানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, বিচারপতি হিসেবে কর্মরত থাকাকালে শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ ৫ কোটি ৩৯ লাখ ৬৬ হাজার ৮২০ টাকার সম্পদ অর্জন করেন। মামলায় এসব সম্পদের মালিকানা অর্জনপূর্বক তা দখলে রাখা এবং হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তরের মাধ্যমে বিদেশে পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

জানা যায়, দুদকের উপসহকারী পরিচালক পাপন কুমার শাহ ১১ সেপ্টেম্বর বাদী হয়ে মামলাটি করেন। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ও ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলাটি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ২৩ আগস্ট রাত ১০টার দিকে সিলেটের কানাইঘাট সীমান্ত থেকে শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে আটক করে বিজিবি। এরপর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকেন্দ্রিক বিভিন্ন থানার একাধিক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

সুপ্রিম কোর্টদুর্নীতিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমামলাগ্রেপ্তারবিচারপতিঢাকা
