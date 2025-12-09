নরসিংদীতে অবৈধ দুই ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

নরসিংদী প্রতিনিধি
পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদন না থাকায় নরসিংদীর মনোহরদীতে পরিচালিত দুটি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার গোতাশিয়া ইউনিয়নের আকানগর গ্রামের একেএফ ব্রিকস ও চুলা গ্রামের মা ব্রিকসে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
মনোহরদী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সজিব মিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সমর কৃষ্ণ দাস এবং মনোহরদী থানা-পুলিশের সদস্যরা।
নরসিংদী জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. বদরুল হুদা বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রয়োজনীয় আইনি ছাড়পত্র ছাড়াই ইট উৎপাদন করায় মা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা এবং একেএফ ব্রিকসের মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় আদালতের নির্দেশে এক্সকাভেটর দিয়ে দুই ইটভাটার গোল চিমনি, ইট পোড়ানোর প্রাচীর ও কাঁচা ইট ভেঙে ফেলা হয়। পাশাপাশি অনুমোদন ছাড়া ইটভাটা চালানো যাবে না—এ মর্মে দুই ভাটামালিককে নির্দেশনা দেওয়া হয়। তাঁরা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া ভাটা না চালানোর মুচলেকাও দেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সজিব মিয়া বলেন, ‘মনোহরদীতে যেসব ইটভাটা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলো অবৈধ হিসেবে গণ্য করা হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইন প্রয়োগে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেটে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় রহিম উদ্দিন রাজু (৩৩) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোরে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক রাজু নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা বলে জানিয়েছে পুলিশ। তিনি সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার পশ্চিম কোনাগ্রাম এলাকার রফিক উদ্দিনের ছেলে। বর্তমানে নগরীর শাপলাবাগ এলাকায় ভাড়াবাসায় বসবাস করেন।
আজ দুপুরে সিআইডি ও মহানগর পুলিশের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে ডিআইজি ড. মো. আল মামুনুর আনসারী বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগেও বিভিন্ন থানায় মোট ছয়টি মামলা রয়েছে—যার মধ্যে কোতোয়ালি থানায় একাধিক এবং শাহপরান থানায় চুরি ও মারধরের মামলা রয়েছে।
এ ছাড়া আগের এক মামলার বাদীর ছবি সম্পাদনা করে অসদুপায় অবলম্বন এবং হয়রানির অভিযোগেও তিনি অভিযুক্ত বলে সিআইডি জানায়।
তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের ওপর এ ধরনের হামলা কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজু মোটরসাইকেলে ওঠার সময় সিআইডির সদস্যরা তাঁকে আটক করার চেষ্টা করলে তিনি পকেট থেকে ছুরি বের করে উপপরিদর্শক খোরশেদ আলমকে আঘাত করেন। এরপর তিনি দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় মোটরসাইকেলে উঠে এলাকা ত্যাগ করেন। পরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
এর আগে গতকাল সোমবার মধ্যরাতে নগরীর সাগরদীঘিরপাড় এলাকায় আসামিকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হন সিআইডির উপপরিদর্শক মো. খোরশেদ আলম। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে ভোরের দিকে রাজুকে আটক করে।
পুলিশ জানায়, সাদাপোশাকে অভিযান পরিচালনার সময় ওই ব্যক্তি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তাঁকে আটক করতে এগিয়ে গেলে তিনি ধারালো একটি ছুরি দিয়ে সিআইডি কর্মকর্তা খোরশেদ আলমকে আঘাত করে পালিয়ে যান।
পরে আহত কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একই রাতে তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন।
ঘটনার পরপরই পুলিশ ও সিআইডি একাধিক দল অভিযান শুরু করে। আজ ভোরে এয়ারপোর্ট থানার মজুমদারী এলাকার একটি মেসে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
মুন্সিগঞ্জ-৩ আসন
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর-গজারিয়া) আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী মো. কামরুজ্জামান রতনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে শহরে বিক্ষোভ-সমাবেশ ও মিছিল হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে শহরের থানারপুল এলাকার জেলা কার্যালয়ের সামনের প্রধান সড়কে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এর আগে দুপুর থেকে সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিনের সমর্থক দলীয় নেতা-কর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শহরস্থ জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এসে জড়ো হন। পরে বিকেল ৪টার দিকে সমাবেশ শুরু হলে প্রধান সড়কের এক পাশে নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
এ সময় বক্তৃতা করেন শহর বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট মাহবুব-উল-আলম স্বপন, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য গোলজার হোসেন, সরকারি হরগঙ্গা কলেজের সাবেক ভিপি শাহীন মিয়া ও মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর খোরশেদ আলম তপন।
উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য আতোয়ার হোসেন বাবুল, শহীদুল ইসলাম কমিশনার, কাজী আবু সুফিয়ান বিপ্লব, শাহাদাত হোসেন সরকার, মীরকাদিম পৌরসভা বিএনপির সভাপতি জসিম উদ্দিন আহমেদ, সদরের পঞ্চসার ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন, সাবেক পৌর কাউন্সিলর বাদশা সিকদার প্রমুখ।
সমাবেশে বক্তারা এই আসনে দলের ঘোষিত প্রার্থী কামরুজ্জামান রতনকে পরিবর্তন করে সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুল হাইয়ের ছোট ভাই ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মো. মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।
সমাবেশ শেষে থানারপুল এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের খালইষ্ট, পুরাতন কাচারি, শহরের প্রধান বাজার, মালপাড়া এলাকার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় থানারপুল এলাকায় এসে শেষ হয়। পরে আগামীকাল বুধবার মুক্তারপুর এলাকায় মশালমিছিলের ডাক দেওয়া হয়।
৪ ডিসেম্বর বিকেলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. কামরুজ্জামান রতনকে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। এতে ওই দিন রাত থেকে মনোনয়নবঞ্চিত মো. মহিউদ্দিনের সমর্থক দলীয় নেতা-কর্মীদের সড়ক অবরোধ, ষষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুতে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে ব্লকেড, মশালমিছিল, সংবাদ সম্মেলন, নারী সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।
শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে হেনা আক্তার (৪০) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে অটোরিকশার আরও পাঁচ আরোহী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের মাওনা কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত হেনা আক্তার বগুড়ার গাবতলী উপজেলার খলিলুর রহমানের মেয়ে। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার লোহাগাছ গ্রামে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।
স্থানীয় বাসিন্দা ফরিদুল ইসলাম বলেন, হেনা আক্তার কালিয়াকৈর থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় মাওনা চৌরাস্তা এলাকার দিকে রওনা হন। মাওনা ইউনিয়নের মানসুরাবাদ এলাকায় অটোরিকশাটির সঙ্গে পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে হেনা আক্তারের মৃত্যু হয়। এ সময় অটোরিকশায় থাকা অন্য আরোহীরা গুরুতর আহত হন।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার কাকাইলছেও বাজার ও তার আশপাশ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে রাসেল মিয়া (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহতের ঘটনায় আজ মঙ্গলবার বেলা ১টা থেকে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বহাল থাকবে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) আজমিরীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রেজাউল করিম এ আদেশ জারি করেন।
জানা গেছে, কাকাইলছেও ইউনিয়নের দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে পরপর দুই দিন সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ও মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সংঘর্ষের ঘটনায় রাসেল মিয়া (৪০) নামে এক যুবক নিহত ও অন্তত ৪০ জন আহত হন।
আজমিরীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম রেজাউল করিম বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাকাইলছেও গ্রাম ও এর আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আগামীকাল বেলা ১টা পর্যন্ত এলাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে এবং সেনাবাহিনীও পুরো এলাকায় টহল দেবে।
