৫ আগস্ট রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় যান চলাচল সীমিত, বিকল্প সড়ক ব্যবহারের আহ্বান

শাহবাগে ‘৩৬ জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে’ শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আয়োজিত সাংস্কৃতিক কনসার্টকে কেন্দ্র করে আজ বুধবার ৫ আগস্ট রাজধানীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যান চলাচল সীমিত থাকবে। এ উপলক্ষে নগরবাসীকে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
ডিএমপির গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৫ আগস্ট ভোর ৫টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত শাহবাগ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এবং খেজুর বাগান ক্রসিং থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ পর্যন্ত এলাকায় ইউ টার্ন ও ডাইভারশনের মাধ্যমে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ফার্মগেট থেকে শাহবাগগামী যানবাহনকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল মোড় হয়ে হেয়ার রোড ও মিন্টো রোড ব্যবহার করতে হবে। একইভাবে গোলাপ শাহ মাজার, হাইকোর্ট ও মৎস্য ভবন এলাকা থেকে শাহবাগমুখী যানবাহন কাকরাইল হয়ে চলাচল করবে। সায়েন্স ল্যাব থেকে শাহবাগগামী যানবাহনের জন্য নিউমার্কেট, আজিমপুর, বকশীবাজার ও হাতিরপুল-নীলক্ষেত হয়ে বিকল্প পথ নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ ছাড়া মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, গণভবন, আসাদগেট, ধানমন্ডি, ইন্দিরা রোড ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহারকারী যানবাহনের জন্যও পৃথক ডাইভারশন ও বিকল্প রুট নির্ধারণ করেছে ট্রাফিক বিভাগ।
ডিএমপি বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে, অনুষ্ঠান চলাকালে যানজট এড়াতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ফার্মগেট এক্সিট র্যাম্পের পরিবর্তে এফডিসি (হাতিরঝিল) র্যাম্প ব্যবহার করতে।
ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ নগরবাসী ও যানবাহন চালকদের ট্রাফিক নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন।
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