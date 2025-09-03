Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা বিভাগ
> মাদারীপুর
> শিবচর

নদী থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, মাকে জিজ্ঞাসাবাদ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুর জেলার শিবচরে নদীর পাড় থেকে তিন মাস বয়সী এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিবচর উপশহরসংলগ্ন ময়নাকাটা নদী থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় শিশুটির মা রহিমা আক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

মৃত শিশুটি শিবচর পৌরসভার চকবাজার জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন রফিকুল ইসলামের মেয়ে।

জানা গেছে, গতকাল দুপুরে রফিকুল ইসলামের স্ত্রী রহিমা আক্তার শিশুটিকে নিয়ে বাজারে যান। প্রায় এক ঘণ্টা পর রহিমা আক্তার শিশুটিকে ছাড়া একাই বাসায় ফিরে আসেন। এ সময় বাসার লোকজন শিশুর কথা জানতে চাইলে রহিমা অসংলগ্ন কথা বলেন। পরে খবর পেয়ে শিশুটিকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করে পুলিশ। রাতে শিশুটির লাশ পাওয়া যায়। শিশুটির পরিবারের দাবি, রহিমা আক্তার মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন।

মাদারীপুর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (শিবচর সার্কেল) মো. সালাউদ্দিন কাদের বলেন, ‘তদন্তের একপর্যায়ে শিশুটির মাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি। সে জানায়, শিশুটিকে উপশহরসংলগ্ন নদীতে নিজেই ফেলে দিয়েছে। পরে আমরা নদী থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করি। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

চলন্ত বাস থেকে জাবি শিক্ষার্থীকে ধাক্কা, রাজধানী পরিবহনের ২৬ বাস আটক

চলন্ত বাস থেকে জাবি শিক্ষার্থীকে ধাক্কা, রাজধানী পরিবহনের ২৬ বাস আটক

নদী থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, মাকে জিজ্ঞাসাবাদ

নদী থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার, মাকে জিজ্ঞাসাবাদ

হল ছাড়ার নির্দেশ প্রত্যাহার, আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা

হল ছাড়ার নির্দেশ প্রত্যাহার, আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা

আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলা: বাঁচাও বলে চিৎকার পুলিশের

আদাবরে কিশোর গ্যাংয়ের হামলা: বাঁচাও বলে চিৎকার পুলিশের