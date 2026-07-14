Ajker Patrika
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মগবাজার থেকে নিখোঁজ বাহার উল্লাহ, সন্ধান চায় পরিবার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মগবাজার থেকে নিখোঁজ বাহার উল্লাহ, সন্ধান চায় পরিবার

রাজধানীর মগবাজারের মধুবাগ এলাকা থেকে বাহার উল্লাহ (৬০) নামে এক ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর জামাতা শামীম আহমেদ হাতিরঝিল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।

জিডি সূত্রে জানা যায়, গত ২৯ জুন বিকেল ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে বাহার উল্লাহ কাউকে কিছু না জানিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যান। এরপর সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বাহার উল্লাহর উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। গায়ের রং শ্যামলা, মুখে কাঁচা-পাকা দাঁড়ি রয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার সময় তাঁর পরনে ছিল চেক লুঙ্গি ও সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তিনি মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ।

বাহার উল্লাহর গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার ৬ নম্বর ধানসালিক ইউনিয়নের লামছি প্রসাদ গ্রামের তাকিয়া বাজারসংলগ্ন ১ নম্বর ওয়ার্ডের সরদার বাড়ি।

তাঁর সন্ধান পেলে হাতিরঝিল থানায় অথবা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে পরিবার।

বিষয়:

নিখোঁজঢাকা জেলাপুলিশরাজধানীঢাকা বিভাগমগবাজার
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