যাত্রাবাড়ীতে পুলিশ পরিচয়ে রিকশার গ্যারেজে চাঁদা দাবি, আটক ৪

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পুলিশ পরিচয়ে ব্যাটারিচালিত রিকশার একটি গ্যারেজে ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।
আটক ব্যক্তিরা হলেন মো. পারভেজ মুন্সী (৩২), মো. ইমরান হোসেন (৩৮), মো. জুনায়েদ হোসেন কুরবান (২৭) ও মো. আসিফ ইসলাম (৩৩)।
আজ বুধবার ঢাকা মহানগর পুলিশ এ তথ্য জানায়।
পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে চারজন পুলিশ পরিচয়ে রিকশা গ্যারেজের মালিকের কাছে ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন। স্থানীয়দের সন্দেহ হলে নিকটস্থ থানায় ফোন করা হয়। পরিচয় যাচাই করে পুলিশ জানায়, আটক চারজনের কেউই পুলিশের সদস্য নন।
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিএনপির এক নেতা আহ্বায়ক বা সভাপতি পদ দখলের চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ করেছেন ব্যাংকের বর্তমান সভাপতি অ্যাডভোকেট কাজী নাজমুস সা’দাত।২ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিদ্যালয়ে পাঠদান চলাকালে অজ্ঞাত উপসর্গে একে একে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ১০ শিক্ষার্থী। বুধবার দুপুরে উপজেলার চাকামইয়া ইউনিয়নের বেতমোর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।৫ মিনিট আগে
নওগাঁর বেসরকারি ‘মেট্রো হাসপাতালে’ সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের সময় প্রসূতির পেটে গজ কাপড় রেখেই সেলাই করার অভিযোগে চিকিৎসকসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। আসামিরা হলেন চিকিৎসক ফাবলিহা সাদিয়া শাফীন, মো. আখেরুজ্জামান রবি, মেট্রো হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের৭ মিনিট আগে
অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আবদুল্লাহ আল-হামুদি। আজ বুধবার সকালে অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে তিনি সাক্ষাৎ করেন। ইউএইতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি কোম্পানি থেকে আত্মসাৎ করা অর্থ দিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা১৩ মিনিট আগে