কিশোরগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে ট্রেনে কাটা পড়ে মো. ফরিদ মিয়া নামের এক যুবক মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কটিয়াদীতে এগারসিন্দুর এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তিনি মারা যান।

কটিয়াদী উপজেলার চান্দপুর ইউনিয়নের মণ্ডলভোগ রেলওয়ে ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফরিদ মিয়া উপজেলার চান্দপুর ইউনিয়নের চারিয়া গ্রামের শামসুদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ফরিদ মিয়া সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য জনশক্তি রপ্তানির ট্রাভেল এজেন্সিতে পাসপোর্ট ও টাকা জমা দিয়ে যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করে ভিসার অপেক্ষায় ছিলেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে এগারসিন্দুর এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে পড়ে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তাঁর লাশের পাশে মাদকসেবনের সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, রেললাইনে বসে মাদক সেবনের পর ট্রেন আসার সময় সরে যেতে না পারায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসীর ভাষ্যমতে, দুর্ঘটনাস্থলটি অত্যন্ত নির্জন এবং সেখানে প্রায়ই মাদকসেবীরা আড্ডা দিয়ে থাকেন।

কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহা উদ্দিন ফারুকী দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ‘কটিয়াদী উপজেলাধীন মণ্ডলভোগ এলাকায় ফরিদ মিয়া নামের এক যুবক ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।’

কিশোরগঞ্জঢাকা বিভাগনিহতট্রেনকটিয়াদীজেলার খবর
