পল্টনে জাগপা সভাপতির ওপর হামলা, জামায়াতের তীব্র নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর পল্টনে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সভাপতি লুৎফর রহমানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।
আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমকে পাঠানো এক প্রেস বিবৃতিতে বিষয়টি জানায় সংগঠনটির প্রচার বিভাগ।
বিবৃতিতে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমি এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে তার দ্রুত সুস্থতার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করছি।
তিনি আরও বলেন, অবিলম্বে হামলাকারী দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি।
জানা যায়, সোমবার পল্টনে অবস্থিত গণঅধিকার পরিষদ কার্যালয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সন্ধ্যা সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটের বের হয়ে রাস্তা পার হওয়ারর সময় কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী খন্দকার লুৎফর রহমানকে এলোপাতাড়িভাবে কোপায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে কাকরাইল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
