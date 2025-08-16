নিজের ছোড়া বোমায় নিহত ১, গণপিটুনিতে আহত ২

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ডাকাতি করতে এসে নিজের ছোড়া হাতবোমার আঘাতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এলাকাবাসীর গণপিটুনিতে আহত হয়েছে দুজন। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার কলাগাছিয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ও আহত ডাকাতদের নামপরিচয় পাওয়া যায়নি। আহতদের দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ জানায়, মেঘনা নদীপথে কলাগাছিয়া বাজারে এসে ডাকাতির চেষ্টা চালায় ছয়জনের একটি দল। টের পেয়ে এলাকাবাসী ধাওয়া দিলে ডাকাতরা ছয়টি গুলি চালায়। এক ডাকাত হাতবোমা ছুড়লে সেই বোমার বিস্ফোরণে নিজের একটি হাত উড়ে যায়। সেই অবস্থায় নদীতে ঝাঁপ দিলে মৃত্যুবরণ করে সে। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে দুই ডাকাত সদস্যকে আটক করে গণপিটুনি দেয় এলাকাবাসী। আহত অবস্থায় পুলিশ তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
ঘটনাস্থলে যাওয়া নারায়ণগঞ্জ সদর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক রকিবুল হোসেন বলেন, ‘লাশ নদী থেকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তার নামপরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। আহত দুজনকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানতে পেরেছি।’
