Ajker Patrika
ঢাকা

‎খিলক্ষেতে নিখোঁজের একদিন পর শিশুর মরদেহ উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‎খিলক্ষেতে নিখোঁজের একদিন পর শিশুর মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

‎রাজধানীর খিলক্ষেতে নিখোঁজের একদিন পর মাহাদি রহমান নামে সাড়ে তিন বছর বয়সী এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বুধবার (২৪ জুন) বিকেল ৫টার দিকে খিলক্ষেত থানার জামতলা এলাকার একটি ডোবা থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

‎পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে জামতলা এলাকার বাসা থেকে মাহাদি রহমান নিখোঁজ হয়। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে খিলক্ষেত থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। বুধবার বিকেলে স্থানীয় লোকজন জামতলা এলাকার বাকি বিল্লাহর বাড়ির পেছনে ইদ্রিস সরকারের একটি ডোবায় শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে খিলক্ষেত থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এ সময় সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিটও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

‎নিহত মাহাদি রহমানের বাবা মিজানুর রহমান ও মা স্মৃতি সিদ্দিকা। তাঁদের গ্রামের বাড়ি বরগুনা জেলায়। বর্তমানে তাঁরা খিলক্ষেতের জামতলা এলাকায় বসবাস করেন।

‎খিলক্ষেত থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সোহরাব আল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পানিতে ডুবে শিশুটি মারা গেছে। তারপরও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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