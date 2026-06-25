‎খিলক্ষেতে নিখোঁজের একদিন পর শিশুর মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর খিলক্ষেতে নিখোঁজের একদিন পর মাহাদি রহমান নামে সাড়ে তিন বছর বয়সী এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বুধবার (২৪ জুন) বিকেল ৫টার দিকে খিলক্ষেত থানার জামতলা এলাকার একটি ডোবা থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে জামতলা এলাকার বাসা থেকে মাহাদি রহমান নিখোঁজ হয়। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে খিলক্ষেত থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়। বুধবার বিকেলে স্থানীয় লোকজন জামতলা এলাকার বাকি বিল্লাহর বাড়ির পেছনে ইদ্রিস সরকারের একটি ডোবায় শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে খিলক্ষেত থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এ সময় সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিটও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
নিহত মাহাদি রহমানের বাবা মিজানুর রহমান ও মা স্মৃতি সিদ্দিকা। তাঁদের গ্রামের বাড়ি বরগুনা জেলায়। বর্তমানে তাঁরা খিলক্ষেতের জামতলা এলাকায় বসবাস করেন।
খিলক্ষেত থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. সোহরাব আল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পানিতে ডুবে শিশুটি মারা গেছে। তারপরও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইয়ের ঘুষিতে আলতাফ মাদবর (৪৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত বারেক মাদবর পলাতক রয়েছেন। বুধবার (২৪ জুন) সন্ধ্যায় উপজেলার মাদবরচর ইউনিয়নের সাড়ে এগারোরশি (বাচ্চু মাদবরকান্দি) গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৩৩ মিনিট আগে
শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) আট সদস্য আহত হয়েছেন। বুধবার (২৪ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার গোশাইপুর ইউনিয়নের ভারেরা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।৩৬ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে শিক্ষকসংকট ও বিতর্কিত বদলির দ্বিমুখী চাপে বিপর্যস্ত। জেলার ১ হাজার ৩২৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮০৫টিতে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় পাঠদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এরই মধ্যে হাওরাঞ্চলের বিভিন্ন উপজেলা থেকে...৮ ঘণ্টা আগে
বরগুনার বামনা উপজেলা সদরের পূর্বসফিপুর গ্রাম। এক সপ্তাহ আগেও আম, জাম, কাঁঠালসহ বিভিন্ন গাছপালা সবুজ পাতায় ভরপুর ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে এসব গাছের সবুজ পাতা শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে। শুধু গাছ নয়, জলাশয়ের মাছও মরে ভেসে উঠছে। মানুষের শ্বাসকষ্ট, কাশি ও চোখ জ্বালাপোড়ার মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যাও দেখা দিয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে