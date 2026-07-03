সাভারে এক নারীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ

ঢাকার সাভারে শারমিন আক্তার লিজা (৩৬) নামের এক নারীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে আমিনবাজারের বড়দেশী হাজিনগর এলাকা থেকে পুলিশ ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করে।
পুলিশের ধারণা, হত্যার আগে ওই নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে পুলিশ আটকের চেষ্টা করছে।
এ ব্যাপারে নিহত নারীর বাবা বাদী হয়ে আজ শুক্রবার সাভার থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় কোনো আসামির নাম উল্লেখ করা হয়নি।
আমিনবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির আল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ট্রিপল নাইনের মাধ্যমে তথ্য পেয়ে রাত ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে যাই। এরপর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।’ তিনি বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছে হত্যার আগে ওই নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অধিকতর তদন্ত এবং ডাক্তারি রিপোর্ট পাওয়া গেলে নিশ্চিত করে সব বলা যাবে।’
চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার সীমান্তবর্তী ধোপাখালী এলাকায় মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানে ২৩১ বোতল ভারতীয় নেশাজাতীয় দ্রব্য এস্কাফ জব্দ করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (৩ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয়।৩১ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধে প্রতিপক্ষের হামলায় জহিরুল শিকদার (৩৯) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে বৃহস্পতিবার (২ জুলাই) বিকেলে বরিশাল আদালতে প্রেরণ এবং মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে।৩৭ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে মোটরসাইকেলে করে মামার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পথে মাছবোঝাই ট্রাকের চাপায় কাওসার আহমেদ (২৪) ও সোলাইমান হোসেন (২২) নামে দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার জৈনা বাজার এলাকার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের শিশুতোষ বিদ্যাঘরের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে আনা বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মোবাইল ফোনের ডিসপ্লে জব্দ করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে এসব ডিসপ্লে জব্দ করা হয়। এই ঘটনায় সোহাগ মন্ডল (২১) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে