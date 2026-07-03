Ajker Patrika
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ঢাকা

সাভারে এক নারীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার (ঢাকা)
সাভারে এক নারীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

ঢাকার সাভারে শারমিন আক্তার লিজা (৩৬) নামের এক নারীকে শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগে পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে আমিনবাজারের বড়দেশী হাজিনগর এলাকা থেকে পুলিশ ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশের ধারণা, হত্যার আগে ওই নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে পুলিশ আটকের চেষ্টা করছে।

এ ব্যাপারে নিহত নারীর বাবা বাদী হয়ে আজ শুক্রবার সাভার থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় কোনো আসামির নাম উল্লেখ করা হয়নি।

আমিনবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির আল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ট্রিপল নাইনের মাধ্যমে তথ্য পেয়ে রাত ৯টার দিকে ঘটনাস্থলে যাই। এরপর লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।’ তিনি বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছে হত্যার আগে ওই নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অধিকতর তদন্ত এবং ডাক্তারি রিপোর্ট পাওয়া গেলে নিশ্চিত করে সব বলা যাবে।’

বিষয়:

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