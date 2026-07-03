মামার বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় দুই বন্ধু নিহত

গাজীপুরের শ্রীপুরে মোটরসাইকেলে করে মামার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পথে মাছবোঝাই ট্রাকের চাপায় কাওসার আহমেদ (২৪) ও সোলাইমান হোসেন (২২) নামে দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার জৈনা বাজার এলাকার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের শিশুতোষ বিদ্যাঘরের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কাওসার আহমেদ ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার জিনজিরা এলাকার মো. গিয়াসউদ্দিনের ছেলে। তিনি একটি ফলের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। অপর নিহত সোলাইমান হোসেন একই এলাকার হাসান সিকদারের ছেলে। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন।
নিহত কাওসারের বড় ভাই ফয়সাল আহমেদ জানান, চার বন্ধু দুটি মোটরসাইকেলে করে কেরানীগঞ্জ থেকে সোলাইমানের মামার বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। রাতের দিকে শ্রীপুরের জৈনা বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে রং সাইড দিয়ে আসা একটি দ্রুতগতির মাছবোঝাই ট্রাক তাঁদের মোটরসাইকেলকে সামনে থেকে চাপা দেয়। এতে কাওসার ও সোলাইমান ঘটনাস্থলেই মারা যান। অপর মোটরসাইকেলটি কিছুটা পেছনে থাকায় তাতে থাকা দুই বন্ধু অক্ষত থাকেন।
ফয়সাল আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা রাতেই শ্রীপুরে এসে মরদেহ শনাক্ত করেন। কাওসার ও সোলাইমান ছোটবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে চলাফেরা, বেড়ানো ও আড্ডা দিতেন। শেষযাত্রাতেও তাঁরা একসঙ্গেই বিদায় নিলেন।
মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকচালক পালিয়ে গেছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মাছবোঝাই ট্রাকটি রং সাইড দিয়ে চলছিল। এ কারণেই মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে দুই আরোহীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
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