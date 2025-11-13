Ajker Patrika

ছবিতে সকালে ঢাকার রাস্তার পরিস্থিতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ঘোষিত ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা কম দেখা গেছে। সকাল থেকে ১০টা পর্যন্ত বিভিন্ন সড়কে বাসের সংখ্যা ছিল স্বাভাবিক সময়ের অর্ধেকেরও কম। এতে অফিসগামী সাধারণ যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।

‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে দেখা গেছে—বাস স্টপেজে অপেক্ষমাণ যাত্রীদের। নির্ধারিত গন্তব্যের পর্যাপ্ত গাড়ি পাচ্ছেন না, ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে বিকল্প পরিবহন হিসেবে ব্যাটারিচালিত রিকশা, মোটরসাইকেল বা সিএনজিচালিত অটোরিকশা ব্যবহার করেন। এতে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে তাঁদের।

‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা

কর্মজীবী নারী সাদিয়া রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকাল ৯টায় অফিসের উদ্দেশে বের হয়েছি, কিন্তু বাস পাচ্ছিলাম না। প্রায় ২০ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে শেষে রিকশায় উঠতে হয়েছে। সাধারণত ৫০ টাকা ভাড়ায় যাই, আজ দিতে হলো ১০০ টাকা।’

‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা

মতিঝিলগামী যাত্রী শাহিনুর ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আজকে বাস খুব কম। যে দু-একটা আসে, তাতেও জায়গা পাওয়া যায় না। সবাই ঠেলাঠেলি করছে, কেউ কেউ রাস্তায় ঝুলে যাচ্ছে। তা ছাড়া হঠাৎ বাসে আগুন দেওয়া হচ্ছে। এতে বাসে চড়াও বেশ ঝুঁকি। যত ভোগান্তি আমাদের মতো সাধারণ নাগরিকদের।’

‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা

যাত্রাবাড়ী-টঙ্গী রুটে চলা তুরাগ পরিবহনের চালক মো. বিল্লাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পেটের দায়ে ঝুঁকি নিয়ে বাস নিয়ে বের হয়েছি। বাস না চালানোর কোনো নির্দেশনা আমাদের নেই। অনেক বাস পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই আতঙ্কে অনেক মালিক গাড়ি বের করছেন না। যার ফলে সড়কে গণপরিবহন কিছুটা কম।’

‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজধানী ঢাকায় গণপরিবহনের সংখ্যা রয়েছে কম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা থেকে দূরপাল্লার পরিবহন চলাচল করছে। তবে বাস তুলনামূলক কম চলছে। এর সঙ্গে দূরপাল্লার রুটে রয়েছে কিছুটা যাত্রী সংকট। মালিকেরা অবস্থা বুঝে দু-একটি করে গাড়ি বিভিন্ন রুটে ছাড়ছেন।

এদিকে সপ্তাহের শেষ কর্মদিবস হিসেবে আজ রাজধানীতে মানুষের চলাফেরা তুলনামূলকভাবে অনেক কম দেখা গেছে। এর কারণ হিসেবে সাধারণ মানুষ বলছেন—রাজনৈতিক কর্মসূচি, বাসে আগুন দেওয়া, যেখানে সেখানে পেট্রল বোমা ছোড়া। এতে মানুষের মধ্যে কিছুটা ভীতি তৈরি হয়েছে। ফলে প্রয়োজন ছাড়া বের হতে চাচ্ছেন না।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগগণপরিবহনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিল

সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিল

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে ব্যারিকেডের চেষ্টা, শিবচর বিএনপির নেতৃত্বে অপসারণ

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে ব্যারিকেডের চেষ্টা, শিবচর বিএনপির নেতৃত্বে অপসারণ

টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার

সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিল

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
গতকাল রাত ১০টায় নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মশাল মিছিল বের করেন এনসিপির নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল রাত ১০টায় নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মশাল মিছিল বের করেন এনসিপির নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সারা দেশে আওয়ামী লীগের আগুন-সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে মশাল মিছিল করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা। গতকাল বুধবার রাত ১০টায় শহরের চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এই মশাল মিছিল বের করে।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফের চাষাঢ়া বিজয় স্তম্ভের পাশে পথসভার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক শওকত আলী, জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক নীরব রায়হান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নারায়ণগঞ্জ জেলার সাবেক মুখপাত্র সারফারাজ হক সজীব প্রমুখ। 

বক্তব্যে এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক শওকত আলী বলেন, ‘সারা দেশে আওয়ামী লীগ নৈরাজ্য করছে। আমরা এই সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত আছি। আগামীকাল সকল যানবাহন ও দোকানপাট খোলা থাকবে। কোনো আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী যদি নাশকতা করতে আসে, তাহলে তাদের ধরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা হবে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জআগুনঢাকা বিভাগসন্ত্রাসীজেলার খবরআওয়ামী লীগমিছিল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ছবিতে সকালে ঢাকার রাস্তার পরিস্থিতি

ছবিতে সকালে ঢাকার রাস্তার পরিস্থিতি

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে ব্যারিকেডের চেষ্টা, শিবচর বিএনপির নেতৃত্বে অপসারণ

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে ব্যারিকেডের চেষ্টা, শিবচর বিএনপির নেতৃত্বে অপসারণ

টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে ব্যারিকেডের চেষ্টা, শিবচর বিএনপির নেতৃত্বে অপসারণ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
শিবচর উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা মহাসড়ক থেকে গাছ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন। ছবি সংগৃহীত
শিবচর উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা মহাসড়ক থেকে গাছ সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন। ছবি সংগৃহীত

মাদারীপুর জেলার শিবচরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সূর্যনগর-সংলগ্ন স্থানে গাছ ফেলে মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে এই ঘটনা ঘটে। তবে খবর পেয়ে শিবচর উপজেলা বিএনপির নেতা-কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে গাছ সরিয়ে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন।

শিবচর হাইওয়ে থানা-পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে শিবচরের সূর্যনগর-সংলগ্ন শিবচর-ভাঙ্গা সীমানা এলাকা ও কুতুবপুরের শিবচর-শরীয়তপুর সীমানায় এই ব্যারিকেড দেওয়া হয়।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগের লকডাউনকে কেন্দ্র করে ভোরে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিবচর উপজেলার সূর্যনগর-সংলগ্ন ভাঙ্গা উপজেলার অংশে মহাসড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। অন্যদিকে রাতে মাদারীপুর-বরিশাল মহাসড়কের মোস্তফাপুর এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

শিবচর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক শাহাদাত হোসেন খান বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসি। আমাদের নেতা-কর্মীরা গাছ সরিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করেছে। এখন মহাসড়কে কোনো সমস্যা নেই। এ ছাড়া আমরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি।’

শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা খবর পেয়েছি যে ভোরে মহাসড়কের দুটি স্থানে সড়ক অবরোধ করার চেষ্টা হয়েছে। আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করেছি। আমাদের হাইওয়ে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।’

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগভাঙ্গাজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ছবিতে সকালে ঢাকার রাস্তার পরিস্থিতি

ছবিতে সকালে ঢাকার রাস্তার পরিস্থিতি

সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিল

সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিল

টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার

টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
ঢাকা-টাঙ্গাইল যমুনা সেতু মহাসড়কের বাঐখোলা এলাকায় চলন্ত বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-টাঙ্গাইল যমুনা সেতু মহাসড়কের বাঐখোলা এলাকায় চলন্ত বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের বাসাইলে মহাসড়কে একটি চলন্ত বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টায় ঢাকা-টাঙ্গাইল যমুনা সেতু মহাসড়কের উপজেলার বাঐখোলা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ‘বাংলা স্টার’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকা থেকে পাবনার উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে দুর্বৃত্তরা চলন্ত অবস্থায় বাসটিতে আগুন দেয়। এ সময় যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে প্রাণে রক্ষা পান। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন অফিসার এস এম হুমায়ূন কার্ণায়েন বলেন, ‘আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। কোনো হতাহত নেই।’

বাসাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জালাল উদ্দিন বলেন, ‘হঠাৎ চলন্ত বাসটিতে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। এ সময় যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়ে। এই ঘটনায় কোনো হতাহত নেই। বাসটি গোড়াই হাইওয়ে থানায় নেওয়া হয়েছে।’

বিষয়:

টাঙ্গাইলআগুনঢাকা বিভাগদুর্বৃত্তজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ছবিতে সকালে ঢাকার রাস্তার পরিস্থিতি

ছবিতে সকালে ঢাকার রাস্তার পরিস্থিতি

সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিল

সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিল

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে ব্যারিকেডের চেষ্টা, শিবচর বিএনপির নেতৃত্বে অপসারণ

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে ব্যারিকেডের চেষ্টা, শিবচর বিএনপির নেতৃত্বে অপসারণ

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার

৪৯তম বিসিএস: মধ্যনগরের গর্ব খাদিজা সর্বকনিষ্ঠ ও অলি উল্লাহ গণিতে ক্যাডার

মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি
খাদিজা আক্তার ও মো. অলি উল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত
খাদিজা আক্তার ও মো. অলি উল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

৪৯তম বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলে সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার দুই তরুণ-তরুণী নিজেদের মেধা ও অধ্যবসায়ে অর্জন করেছেন অনন্য সাফল্য। এই অর্জনে পুরো এলাকায় নেমেছে আনন্দের জোয়ার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে অভিনন্দনের বন্যা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী খাদিজা আক্তার হয়েছেন দেশের সর্বকনিষ্ঠ ক্যাডার। অনার্সের চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগেই বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। খাদিজা মধ্যনগর গ্রামের মরহুম আব্দুল আজিজ ও হাজেরা বেগম দম্পতির একমাত্র কন্যা। তিনি মধ্যনগর বিশ্বেশ্বরী পাবলিক উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পর ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

অন্যদিকে মধ্যনগরের আরেক কৃতী সন্তান মো. অলি উল্লাহ দেশের গণিত ক্যাডারে প্রথম স্থান অর্জন করে এলাকাকে গর্বিত করেছেন। তিনি উপজেলার বংশীকুন্ডা গ্রামের মো. আব্দুল হেকিম ও হাজেরা খাতুন দম্পতির একমাত্র ছেলে। বংশীকুন্ডা মমিন উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও সিলেট এমসি কলেজ থেকে এইচএসসি শেষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন তিনি।

খাদিজা আক্তার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি খুবই খুশি। বোঝানোর মতো না। আমি আল্লাহর রহমত ও মায়ের দোয়ায় এ পর্যন্ত এসেছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।’

মো. অলি উল্লাহ বলেন, ‘অনুভূতি বলে শেষ করা যাবে না। আমার ফ্যামিলি ও আমি খুব খুশি। আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া। এলাকাবাসীর কাছে দোয়া চাই।’

দুই মেধাবীর এই অনন্য সাফল্যে শিক্ষক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও এলাকাবাসী উচ্ছ্বসিত।

বিষয়:

সুনামগঞ্জসিলেট বিভাগবিসিএসজেলার খবরমধ্যনগর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ছবিতে সকালে ঢাকার রাস্তার পরিস্থিতি

ছবিতে সকালে ঢাকার রাস্তার পরিস্থিতি

সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিল

সারা দেশে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে এনসিপির মশাল মিছিল

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে ব্যারিকেডের চেষ্টা, শিবচর বিএনপির নেতৃত্বে অপসারণ

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে গাছ ফেলে ব্যারিকেডের চেষ্টা, শিবচর বিএনপির নেতৃত্বে অপসারণ

টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা

টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা