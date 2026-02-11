Ajker Patrika
ঢাকা

আজ ঘরমুখী মানুষের চাপ নেই, ফাঁকা মহাসড়ক

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
আজ ঘরমুখী মানুষের চাপ নেই, ফাঁকা মহাসড়ক
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল এলাকা থেকে আজ সকালে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামীকাল ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভোট উপলক্ষে সরকার ঘোষিত ছুটির কারণে গতকাল (১০ ফেব্রুয়ারি) নারায়ণগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডগুলোতে ঘরমুখী মানুষের ঢল নেমেছিল। তবে নির্বাচনের আগের দিন, অর্থাৎ আজ (১১ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যাত্রী উপস্থিতি তেমন নেই। ফলে মহাসড়ক ফাঁকাই রয়েছে।

সকালে শিমরাইল ও সাইনবোর্ড এলাকায় সরেজমিনে দেখা গেছে, মহাসড়ক ঘেঁষে থাকা বাসস্ট্যান্ডগুলোতে যাত্রী উপস্থিতি একেবারে কম। দূরপাল্লার বাসগুলো দীর্ঘক্ষণ একই স্থানে অপেক্ষা করে স্বল্প যাত্রী নিয়ে গন্তব্যের পথে ছুটছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল এলাকা থেকে আজ সকালে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল এলাকা থেকে আজ সকালে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

টিকিট কাউন্টারে কর্মরত কয়েকজন জানিয়েছেন, গতকালের তুলনায় আজ যাত্রীর চাপ নেই। বাসচালক মঞ্জু জানান, যাত্রী নেই বললে চলে, যেটুকু আছে, তার অধিকাংশই কুমিল্লা ও ফেনী পর্যন্ত যাচ্ছে।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুর বলেন, ‘মহাসড়কে গতকালের তুলনায় আজ যাত্রী ও গাড়ির চাপ অনেক কম। ঘরমুখী কিছু যাত্রী থাকলেও যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। আমরা সড়কে রয়েছি।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনির্বাচনঢাকাজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ক্রিকেট ডিপ্লোমেসিতে বাংলাদেশ গোল্ড মেডেল পেয়েছে’

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নভোএয়ারে কক্সবাজার ভ্রমণ প্যাকেজ, পরিশোধ করা যাবে কিস্তিতে

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ

পদ হারানোর পথে স্টারমার, প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে যুক্তরাজ্য

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

লাখ লাখ নারীর বিশেষ কাপড় তৈরি হচ্ছে, সিইসিকে বিএনপির অভিযোগ

লাখ লাখ নারীর বিশেষ কাপড় তৈরি হচ্ছে, সিইসিকে বিএনপির অভিযোগ

সম্পর্কিত

নির্বাচন সুষ্ঠু করতে খুলনায় প্রশাসনে ম্যারাথন বৈঠক, দিকনির্দেশনা

নির্বাচন সুষ্ঠু করতে খুলনায় প্রশাসনে ম্যারাথন বৈঠক, দিকনির্দেশনা

উখিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযান: দেশি-বিদেশি অস্ত্রসহ আটক ২

উখিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযান: দেশি-বিদেশি অস্ত্রসহ আটক ২

চন্দনাইশে গভীর রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ১০ লাখ টাকাসহ মাইক্রোবাস জব্দ, আটক ৩

চন্দনাইশে গভীর রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ১০ লাখ টাকাসহ মাইক্রোবাস জব্দ, আটক ৩

ভোটের দিন বন্ধ ভারত ভ্রমণ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য

ভোটের দিন বন্ধ ভারত ভ্রমণ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য