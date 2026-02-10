Ajker Patrika
কুষ্টিয়া

প্রার্থীর সঙ্গে গণসংযোগ: হাসপাতালের আরএমওকে শোকজ, আমির হামজাকে জরিমানা

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৪০
প্রার্থীর সঙ্গে গণসংযোগ: হাসপাতালের আরএমওকে শোকজ, আমির হামজাকে জরিমানা
ডা. হোসেন ইমাম ও আমির হামজা। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ার অভিযোগে এক সরকারি কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। নোটিশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হলেন ডা. হোসেন ইমাম। তিনি কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও)।

আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত যুগ্ম দায়রা জজ মো. আরিফুল ইসলাম নোটিশে স্বাক্ষর করেন। নোটিশে আগামীকাল বুধবার বেলা ৩টায় তদন্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে পৃথক এক অভিযোগে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে একই আসনের জামায়াত সমর্থিত সংসদ সদস্য প্রার্থী আমির হামজাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে তাঁকে তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন, এমন অভিযোগ পাওয়া যায়। ৮ ফেব্রুয়ারি সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়।

নোটিশে বলা হয়, অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচনী আচরণবিধি ও সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আজ বেলা দেড়টার দিকে ডা. হোসেন ইমাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিভিন্ন মাধ্যমে বিষয়টি শুনেছি। তবে এখনো পর্যন্ত হাতে কোনো নোটিশ পাইনি।’

বিএনপি প্রার্থী জাকির হোসেন সরকার বলেন, ‘একদিন আরএমওর এলাকায় গণসংযোগে গিয়েছিলাম। ওই দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এর বাইরে তিনি আমার কোনো প্রচারণায় অংশ নেননি।’

অন্যদিকে, রাশেদ আহমেদ নামের এক সাধারণ ভোটারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁকে হ্যান্ডবিল, ব্যানার ও ফেস্টুন ব্যবহারে সতর্ক করা হয়েছে।

নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম সার্বিক বিষয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানা গেছে।

