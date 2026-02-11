Ajker Patrika
রংপুর

রংপুর-৫ আসনে প্রস্তুত কেন্দ্রগুলো, পুরুষের বেশি নারী ভোটার

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুর-৫ আসনে প্রস্তুত কেন্দ্রগুলো, পুরুষের বেশি নারী ভোটার
প্রতীকী ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের ভোট অনুষ্ঠানের আর বাকি ২৪ ঘণ্টা। সে অনুযায়ী রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে ১৫২টি কেন্দ্রের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। আজ বুধবার ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ভোটের সামগ্রী কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন।

তবে এই আসনটিতে এবার পুরুষের তুলনায় বেশি নারী ভোটার বলে জানা গেছে।

নির্বাচন কমিশন বলছে, রংপুর-৫ আসনটি ১৭ ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গঠিত। এই আসনে ভোটকেন্দ্র ১৫২টি। যেখানে ভোটকক্ষ রয়েছে ৯১৪টি। এই আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৭৫৩ জন। যাঁদের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ২৯ হাজার ১৮০ এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৩৫ হাজার ৫৬৯ জন। নারী ভোটার বেড়েছে ৬ হাজার ৩৮৯ জন।

অন্যান্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হিসাবে এবার ভোট গ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে। আগামীকাল সকাল সাড়ে ৭টায় সারা দেশে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে শেষ হবে বিকেল সাড়ে ৪টায়।

বিষয়:

মিঠাপুকুরনির্বাচনভোটরংপুর বিভাগত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
‘ক্রিকেট ডিপ্লোমেসিতে বাংলাদেশ গোল্ড মেডেল পেয়েছে’

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নভোএয়ারে কক্সবাজার ভ্রমণ প্যাকেজ, পরিশোধ করা যাবে কিস্তিতে

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ

পদ হারানোর পথে স্টারমার, প্রথম মুসলিম প্রধানমন্ত্রী পেতে পারে যুক্তরাজ্য

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

লাখ লাখ নারীর বিশেষ কাপড় তৈরি হচ্ছে, সিইসিকে বিএনপির অভিযোগ

নির্বাচন সুষ্ঠু করতে খুলনায় প্রশাসনে ম্যারাথন বৈঠক, দিকনির্দেশনা

উখিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযান: দেশি-বিদেশি অস্ত্রসহ আটক ২

চন্দনাইশে গভীর রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ১০ লাখ টাকাসহ মাইক্রোবাস জব্দ, আটক ৩

ভোটের দিন বন্ধ ভারত ভ্রমণ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য

