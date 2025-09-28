ঢাকায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৮৯ পূজামণ্ডপে বাড়তি নিরাপত্তা দেবে পুলিশ: ডিএমপি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় রাজধানীর ৮৯টি পূজামণ্ডপে বাড়তি নিরাপত্তা দেবে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। তবে এসব মণ্ডপে নাশকতার শঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।
আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজার নিরাপত্তা পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ডিএমপি কমিশনার এসব কথা বলেন।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, ‘ঝুঁকিপূর্ণ মণ্ডপ ৮৯টি। তবে কেউ কোনো দুষ্টুমি করতে পারবে না। দুষ্টুমি করলে আমরা সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করব। তাদের আইনের আওতায় আনব।’
ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, ‘আমরা অনেক ভালো কাজ করছি। ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কত কথা শোনা গেল, কিন্তু আমরা রাতভর কাজ করে, দিনভর কাজ করে সেগুলো খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছি। পূজার দায়িত্ব সেভাবে অফিসারেরা সুন্দরভাবে পালন করবেন।’
শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, রাজধানীর প্রতিটি পূজামণ্ডপে নিরাপত্তা দিতে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে। এবার চার স্তরে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তায় পুলিশ সদস্যদের পাশাপাশি ডিএমপির গোয়েন্দা সদস্যসহ বিশেষ ইউনিটগুলো নিয়োজিত থাকবে। এ ছাড়া প্রতিটি থানার টহল টিম ও ডিএমপির বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও নিরাপত্তা পরিদর্শনে ২৪ ঘণ্টা নিয়োজিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, এই উৎসবকে সবার কাছে একটি উৎসবমুখর পরিবেশে রাখতে প্রতিটি পূজামণ্ডপকে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশের পাশাপাশি পূজা উদ্যাপন কমিটির স্বেচ্ছাসেবকেরাও থাকবেন।
মন্দির ও প্রতিমাগুলোকে নিরাপত্তায় রাখতে পূজা উদ্যাপন কমিটির প্রতি আহ্বান রেখে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ভক্তরা রাতে মন্দির থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে আবার সকালে মন্দিরে আসার আগপর্যন্ত প্রতিমাকে নিরাপত্তা দিতে অন্তত দুজন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত রাখতে হবে, যাতে কেউ কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে, দুষ্টুমি করতে না পারে।
