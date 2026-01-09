Ajker Patrika

ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে বাসচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, আরোহী আহত

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে আজ সন্ধ্যায় বাসের নিচে চাপা পড়ে মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে আজ সন্ধ্যায় বাসের নিচে চাপা পড়ে মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা–মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের ঢাকামুখী লেনে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ফেরিঘাট এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের নিচে চাপা পড়ে এক মোটরসাইকেলচালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের আরোহী আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

আহত ব্যক্তির নাম মতিউর রহমান (৫০)। তিনি কেরানীগঞ্জ উপজেলার কলাতিয়া ইউনিয়নের তালেপুর এলাকার মর্তুজ আলীর ছেলে। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

