Ajker Patrika
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ভূমিদস্যুদের হাত অনেক বড়, তাঁদের দুর্বল ভাবলে চলবে না: গয়েশ্বর

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি
ভূমিদস্যুদের হাত অনেক বড়, তাঁদের দুর্বল ভাবলে চলবে না: গয়েশ্বর
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের চর পানিয়া এলাকায় অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচিতে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ভূমি দস্যুতার মাধ্যমে কৃষকের জমি দখল ও আবাসন ব্যবসার নামে প্রতারণার অভিযোগ তুলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, ‘ভূমিদস্যুদের হাত অনেক বড়। তাঁরা উচ্চ সমাজে বাস করে। তাঁদের দুর্বল ভাবলে চলবে না।’

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের চর পানিয়া এলাকায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

গয়েশ্বর চন্দ্র বলেন, ‘কেরানীগঞ্জ একসময় কৃষিপ্রধান এলাকা ছিল। বিভিন্ন হাউজিং প্রকল্পের নামে ভূমি দস্যুতার মাধ্যমে গরিব কৃষকের জায়গা গ্রাস করে ফেলা হয়েছে। অনেকে জমি বিক্রি করেও পুরো টাকা পাননি। আবার চক্রটি নকশার তুলনায় বেশি প্লট বিক্রি করেছে। এতে কৃষকেরা যেমন বঞ্চিত হয়েছেন, তেমনি জমির ক্রেতারাও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘এই চক্রকে দুর্বল ভাবলে চলবে না। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হলে পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে। প্রতিটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সময় লাগে, রাতারাতি কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। দেখতে যতটা সহজ মনে হয়, কাজ ততটা সহজ নয়। বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি সরকারি প্রশাসনের ওপরও হুমকি আসে।’

বিষয়:

বিএনপিঢাকা বিভাগগয়েশ্বর চন্দ্র রায়কেরানীগঞ্জ
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