Ajker Patrika
ঢাকা

ডেমরায় অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের ৪ সদস্য কারাগারে

শ্যামপুর-কদমতলী (প্রতিনিধি) ঢাকা 
ডেমরায় অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের ৪ সদস্য কারাগারে
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ডেমরায় গ্রেপ্তার অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের ৪ সদস্যকে আজ মঙ্গলবার বিকেলে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে দুর্গাপুর এলাকায় অটোরিকশা ছিনতাইয়ের সময় এলাকাবাসী গণপিটুনি দিয়ে তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এ সময় পুলিশ তাদের কাছ থেকে কাঠের বাঁটযুক্ত ছুরি উদ্ধার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—সজল (২২), আশরাফুল ওরফে মারুফ হোসেন (১৯), নাবিল হাসান সাজিদ (২০) ও তানজিম হাসান শান্ত (১৯)। তারা সকলেই ডেমরা থানাধীন বিভিন্ন এলাকার বহিরাগত বাসিন্দা।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার সকালে ভুক্তভোগী অটোরিকশা চালক মো. আমির হোসেন ডেমরা থানায় গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বাদীর বরাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির্জা তাইফুর রহমান বলেন, গত সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে মিনি কক্সবাজার এলাকা থেকে ছিনতাই চক্রের সদস্যরা আমির হোসেনের অটোরিকশা ভাড়া করে মোস্তমাঝি আসার জন্য। এদিকে মোস্তমাঝি আসার পর সড়কে কোনো যানবাহন না থাকায় তারা চালককে পাশেই দুর্গাপুর এলাকায় নিয়ে যেতে বলে।

ওসি আরও বলেন, এ সময় দুর্গাপুর এলে তারা অটোরিকশার চাবি চেয়ে চালককে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে। এ ঘটনায় চালকের চিৎকারে টের পেয়ে এলাকাবাসী দ্রুত এগিয়ে এসে ছিনতাইকারীদের আটক করে গণপিটুনি দেয়।

বিষয়:

অটোরিকশাঢাকা বিভাগআদালতকারাগারজেলার খবরছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত