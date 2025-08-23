প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
নারায়ণগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ফয়সাল আহম্মেদ (৩৪) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে জেলার আড়াইহাজার থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি মিথ্যা পরিচয়ে এক প্রবাসীর স্ত্রীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেন। পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ময়মনসিংহে একটি ফ্ল্যাট বাসায় আটকে রেখে ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ময়মনসিংহ থেকে কক্সবাজার এবং কক্সবাজার থেকে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার নিয়ে আটকে রেখে ওই নারীর প্রবাসী স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্য চাপ দেন। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী নিজে বাঁচার জন্য মোবাইলে নিজ পরিবারের সদস্যদের জানান। এরপর পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসছিলেন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি। ইতিপূর্বেও এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। আমরা তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় নারীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি আসামিকে গ্রেপ্তার করে আজ শনিবার আদালতে পাঠিয়েছি।’
