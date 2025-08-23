Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে ফয়সাল আহম্মেদ (৩৪) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে জেলার আড়াইহাজার থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি মিথ্যা পরিচয়ে এক প্রবাসীর স্ত্রীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলেন। পরে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ময়মনসিংহে একটি ফ্ল্যাট বাসায় আটকে রেখে ধর্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে ময়মনসিংহ থেকে কক্সবাজার এবং কক্সবাজার থেকে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার নিয়ে আটকে রেখে ওই নারীর প্রবাসী স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্য চাপ দেন। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী নিজে বাঁচার জন্য মোবাইলে নিজ পরিবারের সদস্যদের জানান। এরপর পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসছিলেন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি। ইতিপূর্বেও এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। আমরা তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় নারীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি আসামিকে গ্রেপ্তার করে আজ শনিবার আদালতে পাঠিয়েছি।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জপ্রবাসীসিদ্ধিরগঞ্জধর্ষণঢাকা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

সম্পর্কিত

বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

বাগেরহাটে ৪ আসন পুনর্বহালের দাবিতে কাল অবরোধ

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

ডাকসু নির্বাচন: প্রার্থীদের প্রচার শুরু মঙ্গলবার থেকে, চলবে ৭ সেপ্টেম্বর

মেঘনার ২ ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়

মেঘনার ২ ইলিশ বিক্রি হলো সাড়ে ১১ হাজার টাকায়

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার

প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেপ্তার