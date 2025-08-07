Ajker Patrika
ট্রাকের ধাক্কায় দেয়াল ধসে ২ শিশু আহত

গজারিয়া প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ১৪
ট্রাকের ধাক্কায় ধসে পড়া দেয়াল। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একটি মালবাহী ট্রেলারের ধাক্কায় বসতবাড়ির সীমানাপ্রাচীর ভেঙে সেখানে চাপা পড়ে দুই শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। স্থানীয়রা আহত দুই শিশুকে উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের জামালদী পূর্বপাড়া নতুন ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত দুই শিশু হলো গজারিয়া উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের জামালদী গ্রামের মফিজ উদ্দিনের ছেলে সারাফাত (৫) ও একই গ্রামের বিল্লাহ হোসেনের মেয়ে জামিয়া (৫)। তারা দুজনেই হাজী সিরাজুল হক স্কুলের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।

এদিকে এ ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা হোসেন্দী-জামালদী সড়ক এক ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সম্পর্কে শারাফাত ও জামিয়া চাচাতো ভাই-বোন। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার উদ্দেশে বাসা থেকে বের হয় তারা। এ সময় রাস্তায় স্থানীয় সামুদা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির একটি ট্রেলার ট্রাক জামালদী বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। গাড়ি দেখে তারা রাস্তার পাশের দেয়ালের দিকে সরে যায়। কিন্তু ট্রাকটি পাশের দেয়ালে ধাক্কা দিলে সেটি দুই শিশুর ওপর ধসে পড়ে। এ সময় আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। উত্তেজিত জনতা দিনের বেলায় এই সড়ক দিয়ে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির মালবাহী ট্রাক চলাচল বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। এ সময় উত্তেজিত জনতা ঘাতক ট্রেলার ও একটি প্রাইভেট কার ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গজারিয়ার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। তাঁদের আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা রাস্তা থেকে সরে যায়।

এদিকে আহতদের স্বজনেরা জানিয়েছেন, আহত দুই শিশুর মধ্যে সারাফাতের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পাঠানো হয়েছে। আহত অপরজন জামিয়া স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সামুদা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ বিভাগ) মো. হাফিজুর রহমান বলেন, ‘ওই ট্রাকের মালিক আমরা নই। আমরা একটি এজেন্সি থেকে গাড়ি ভাড়া করে আনি। গাড়ি-সংক্রান্ত বিষয়ে সব দায়ভার তাদের।’

বিষয়টি সম্পর্কে গজারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, ‘খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। ঘাতক গাড়িটি স্থানীয় জনতা আটক করেছে, আমরা তা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছি। এ ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ করেনি।’

গজারিয়ার ইউএনও মো. আশরাফুল আলম বলেন, ‘খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। দুই পক্ষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আজ বিকেলে বিষয়টি নিয়ে আমরা বসব।’

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগগজারিয়াআহতজেলার খবরশিশু
