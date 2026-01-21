Ajker Patrika

৯৯৯-এ ফোন করে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের অভিযোগ ঢাকায় কর্মরত পাকিস্তানি নাগরিকের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পারিবারিক কলহের জেরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে যোগাযোগ করে স্ত্রীর নামে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের অভিযোগ তুলেছেন রাজধানীর উত্তরায় বসবাসরত এক পাকিস্তানি নাগরিক। পুলিশ জানায়, ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন বলে ফোনে জানিয়েছিলেন। ফোন কলে বিষয়টি জানতে পেরে দ্রুত হস্তক্ষেপ নিয়ে ওই ব্যক্তিকে রক্ষা করে পুলিশ। পরবর্তীতে পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে।

আজ বুধবার জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তারের সাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে একটি কল আসে। কলার জানান, তিনি একজন পাকিস্তানি নাগরিক এবং পেশায় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার। বর্তমানে তিনি উত্তরার ১৮ নম্বর সেক্টরে বসবাস করেন এবং দেশের একটি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

ওই পাকিস্তানি নাগরিক অভিযোগে বলেন, চার বছর আগে এক বাংলাদেশি নারীকে বিয়ে করেন তিনি। তাঁদের দুটি সন্তান রয়েছে। প্রতি মাসে দুই লাখ টাকা বেতন পান তিনি। এর সিংহভাগই তাঁর স্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়ার পরও স্ত্রী আরও টাকার দাবিতে তাঁকে চাপ সৃষ্টি করেন। এছাড়া অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কের মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে ব্ল্যাকমেইলিংও করা হচ্ছে বলে দাবি করেন ওই কলার।

এ সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই ব্যক্তি। কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, তিনি গাড়ি চালানো অবস্থায় কথা বলছেন এবং চরম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৯৯৯-এর কলটেকার কনস্টেবল বায়েজিদ তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন এবং গাড়ি থামানোর জন্য অনুরোধ জানান। একইসঙ্গে তাঁকে আইনি সহায়তা ও পরামর্শের আশ্বাস দিয়ে ৯৯৯ ডিসপ্যাচার এসআই সাব্বির আহমেদ নিক্সনের সহায়তায় তুরাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন।

সংবাদ পেয়ে ওই পাকিস্তানি নাগরিকের ঠিকানায় যায় তুরাগ পুলিশের একটি দল। সেখানে তাঁর সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব এবং শাশুড়ি উপস্থিত হন। এ সময় তাঁর স্ত্রী অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী প্রতিনিয়ত গভীর রাতে বাসায় ফেরেন। মূলত এসব বিষয় নিয়েই দীর্ঘদিনের মনোমালিন্য চলছিল। সবার উপস্থিতিতে দীর্ঘ আলোচনার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করে দেওয়া হয়।

তুরাগ থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই সময় স্বামী-স্ত্রী কেউই একে অপরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করতে রাজি হননি। তবে ভবিষ্যতে কোনো আইনি সহায়তার প্রয়োজন হলে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দাখিলের পরামর্শ দেওয়া হয়।

