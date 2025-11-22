৮ দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে নার্স-মিডওয়াইফদের মহাসমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে ভিন্ন পেশাজীবীর মাধ্যমে নার্সদের পরিচালনার ‘জনস্বার্থবিরোধী’ উদ্যোগের প্রতিবাদে এবং দীর্ঘ ১৪ মাস ধরে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার আশ্বাস বাস্তবায়ন না হওয়ায় আট দফা দাবিতে রাজধানীতে মহাসমাবেশ করেছেন দেশের নার্স-মিডওয়াইফরা।
আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএনএ) এবং বাংলাদেশ মিডওয়াইফারি সোসাইটি (বিএমএস)-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মহাসমাবেশে সারাদেশের নার্স-মিডওয়াইফরা অংশ নেন।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ৪৮ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বতন্ত্র নার্সিং প্রশাসনকে ভেঙে অন্য অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করার প্রচেষ্টা নার্সিং খাতকে বিপর্যস্ত করবে এবং জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
তাঁরা দাবি করেন, দেশে ৩ জন চিকিৎসকের বিপরীতে মাত্র ১ জন নার্স, যা বৈশ্বিক মানের সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশ্বব্যাপী নার্সদের চাহিদা অপরিবর্তিত; তাই দক্ষ নার্স তৈরি ও সঠিক ব্যবস্থাপনা এখন জরুরি।
সমাবেশে নার্স-মিডওয়াইফরা যে ৮ দফা দাবি তুলে ধরেন—
১. স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর ভিন্ন অধিদপ্তরের সাথে একীভূত করার উদ্যোগ বন্ধ করা এবং জাতীয় নার্সিং কমিশন গঠন।
২. অধিদপ্তর প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি, অর্গানোগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড সেট-আপ ও ক্যারিয়ার প্যাথ দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন।
৩.৯ম থেকে ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত উচ্চতর পদে ভূতাপেক্ষ প্রমোশন ও সুপারনিউমেরারি পদোন্নতি।
৪. নার্সিং সুপারভাইজার ও নার্সিং ইন্সট্রাক্টর পদ ১০ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে উন্নীতকরণ।
৫. ডিপ্লোমা নার্স-মিডওয়াইফদের সনদ স্নাতক (পাস) সমমান ঘোষণা এবং সকল গ্র্যাজুয়েট নার্সের জন্য প্রফেশনাল বিসিএস চালু।
৬. বেসরকারি স্বাস্থ্য ও নার্সিং-মিডওয়াইফারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগবিধি ও বেতন কাঠামো প্রণয়ন এবং ভুয়া, অপ্রশিক্ষিত নার্স-মিডওয়াইফদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা।
৭. ঝুঁকিভাতা প্রদান এবং পূর্ববর্তী সরকারের চাপিয়ে দেওয়া নতুন নার্সিং ইউনিফর্ম বাতিল।
৮. শয্যা-রোগী-চিকিৎসক অনুপাতে নার্স-মিডওয়াইফদের পর্যাপ্ত পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ।
স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর বিলুপ্ত বা একীভূত করার কোনো প্রজ্ঞাপন জারি হলে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করা হবে বলে সমাবেশে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
নার্স-মিডওয়াইফদের এই মহাসমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, তাঁদের ন্যায্য দাবি দ্রুত বাস্তবায়িত হলে দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন আসবে।
ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে একটি আঞ্চলিক সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের (৩৫) রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। পুলিশের ধারণা তাঁকে হত্যা করে ওই এলাকায় ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা।
শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের উপজেলার চতুল ইউনিয়নের বনচাকী রামচন্দ্রপুর গ্রামের একটি ব্রিজের পশ্চিম পাশে লাশটি দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে বিকেলে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ওই যুবকের মাথা ও মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ও জমাট রক্ত রয়েছে। তাঁর পরনে কালো রঙের হুডিজাতীয় শীতবস্ত্র ও জিনসের প্যান্ট রয়েছে। স্থানীয়দের কেউই নিহতের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেননি।
এ বিষয়ে বোয়ালমারী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাজিব আহমেদ বলেন, ‘লাশের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’
গাজীপুর প্রতিনিধি
‘শ্রেষ্ঠত্বের উল্লাস, গর্বের পথ নেতৃত্ব ২০২৫’ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গাকৃবি) আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হলো ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। ১৯৯৮ সালের এই দিনে ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) থেকে দেশের ১৩তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে গাকৃবি।
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গাকৃবি টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) র্যাঙ্কিংসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়সহ আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অর্জন করেছে গৌরবময় অবস্থান। আবার উরি র্যাঙ্কিং ২০২৫-এ জাতীয়ভাবে প্রথম হয়ে ‘ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন’ ক্যাটাগরিতে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গাকৃবির অবস্থান ৭৭তম। সাম্প্রতিক কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে দেশসেরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব অর্জন করেছে ২৮ বছরে পদার্পণকারী সেন্টার অব এক্সিলেন্সখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়টি। টানা তিন বছর ধরে ইউজিসির এপিএ মূল্যায়নেও হয়েছে প্রথম। অন্যদিকে গাকৃবির বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯৩টি ফসলের উন্নত জাত এবং ২০টির বেশি কার্যকরী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বাড়িয়েছেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের দিনব্যাপী কর্মসূচির শুরু হয়। প্রথমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় প্রতীকী বার্তা প্রেরণ করে দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য। পরে ৩৬ জুলাই চত্বর থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাঠকর্মীদের সমবেত অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ৩৬ জুলাই চত্বরে এসে শেষ হয়।
সেখানে দিবসের ওপর এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শরীফ রায়হানের পরিচালনায় বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. জি কে এম মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ময়নুল হক, ট্রেজারার প্রফেসর ড. মো. সফিউল ইসলাম আফ্রাদ এবং রেজিস্ট্রার মো. আবদুল্লাহ্ মৃধা।
এ সময় উপাচার্য বলেন, গাকৃবি এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। ২৮ বছরের পথচলায় আমরা অর্জনের যে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছি, তা শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং আমাদের সম্মানিত গবেষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আজকের এই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা দায়িত্ববান, আমরা সম্ভাবনাময় এবং আমরা বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তা, কৃষি উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গাকৃবি আগামী দিনে দেশের কৃষি-শিক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থাপন করবে। সবার প্রতি আমার আহ্বান আমরা সবাই মিলে একটি মানবিক, গবেষণাবান্ধব ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব।
অন্যদিকে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিবসের উদ্যাপন পরিণত হয় আরও বর্ণিল ও প্রাণবন্ত উৎসবে।
কুষ্টিয়া (দৌলতপুর) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত এলাকা থেকে ওপেনদার (৩০) নামে এক ভারতীয় যুবককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার (২২ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবির ৪৭ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন জামালপুর বিওপির টহল দল সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁকে আটক করে।
বিজিবি জানায়, দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ১৫২/৬-এস থেকে প্রায় ২০০ গজ ভেতরে ক্যাম্পপাড়া এলাকা থেকে ওই যুবককে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তাঁর নাম ওপেনদার এবং বাড়ি ভারতের বিহার রাজ্যের উচ্ছাগাও থানার শাখে খাস ইন্দ্রাটোল গ্রামে বলে জানান। তবে তিনি তাঁর বাবার নাম বলতে পারেননি। তল্লাশিকালে যুবকের কাছ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশি মুদ্রা এবং বাংলাদেশের একটি ট্রেনের দুটি টিকিট পাওয়া গেছে। চলতি মাসের ১০ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর থেকে খুলনাগামী ট্রেনের ওই টিকিট দুটি জব্দ করা হয়েছে। ওই যুবকের কাছে কোনো ভারতীয় জাতীয় পরিচয়পত্র বা আধার কার্ড পাওয়া যায়নি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বিজিবি ৪৭ ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক ব্যক্তিকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
দৌলতপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আখতারুজ্জামান লিটন বলেন, ‘বিজিবি এক ভারতীয় নাগরিককে থানায় এনেছে। মামলা হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
প্রতিনিধি রাবি
৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর দাবিতে রাজশাহী-ঢাকা রেলপথ অবরোধ করে আন্দোলন করছেন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল পৌনে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন স্টেশন বাজার রেললাইন অবরোধ করেন তাঁরা। প্রতিবেদন লেখার সময় (বিকেল পৌনে ৫টা) পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলছিল।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস?’, ‘বৈষম্যবিরোধী বাংলায়, স্বৈরাচারের ঠাঁই নাই’, ‘৪৭ মারা রোডম্যাপ, বাতিল চাই করতে হবে’, ‘সময় চাই সময় চাই, যৌক্তিক সময় চাই’সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগের শিক্ষার্থী আনিকা আকতার বলেন, ‘আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার পর লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস সময় দেওয়া হয়েছে যা একদম অযৌক্তিক। আমরা এই সময় পিছিয়ে একটা যৌক্তিক সময়ে লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।’
আরেক আন্দোলনকারী এবং শাখা ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি মাহবুব আলম বলেন, ‘এগারো শ মার্কের লিখিত পরীক্ষার জন্য মাত্র দুই মাস কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও পিএসসি তাদের একরোখা মনোভাবই পোষণ করে রেখেছে। লিখিত পরীক্ষার দুই মাস আগে রুটিন প্রকাশ করার কথা থাকলেও পিএসসি এবার এক মাস আগে সেটা করেছে। অর্থাৎ পিএসসি নিজেই নিজের রোডম্যাপ লঙ্ঘন করেছে। তারা ৪৬তম বিসিএসকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময় পরপর তিনবার পিছিয়েছে।’
শিক্ষার্থী মেহেদি হাসান বলেন, ‘আমরা দীর্ঘ সময় ধরে লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানোর জন্য আন্দোলন করছি। আমাদের এই দাবির সঙ্গে দেশের সকলে সংহতি জানালেও পিএসসির টনক নড়েনি। আমরা চাই যেন লিখিত পরীক্ষার সময় পেছানো হয়, যাতে আমরা সিলেবাস শেষ করে অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারি।’
