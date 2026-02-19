কুমিল্লায় টাকা নিয়ে বিরোধে নির্মাণশ্রমিক খুন, সহকর্মী কারাগারে

কুমিল্লার মুরাদনগরে পাওনা টাকার বিরোধে রুবেল ইসলাম নামের এক নির্মাণশ্রমিক খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় আক্কাশ আলী ওরফে আকাশ নামের আরেক শ্রমিককে গ্রেপ্তারের পর আজ বৃহস্পতিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।
নিহত রুবেল ইসলাম (২৮) নাচোল উপজেলার বেলপুকুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের একমাত্র ছেলে। আর আক্কাশ আলী (২৭) একই উপজেলার চন্দনা উজিরপুর গ্রামের সাহাদাতের ছেলে।
পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, কাজের সূত্রে রুবেল, আকাশসহ কয়েকজন শ্রমিক মুরাদনগর উপজেলার নবীপুর পূর্ব ইউনিয়নের গুঞ্জুর গ্রামের বেলতলী বাজার এলাকায় একটি বাসাভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে পাওনা টাকা নিয়ে রুবেল ও আকাশের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে আকাশ লোহার তৈরি একটি বস্তু দিয়ে রুবেলের মাথায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
ঘটনার সময় সহকর্মী কামাল মিয়া বাইরে থেকে ঘরে প্রবেশের সময় আকাশকে দ্রুত বের হয়ে যেতে দেখেন। পরে ঘরে ঢুকে রুবেলকে গুরুতর আহত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে অন্য শ্রমিকদের সহায়তায় দ্রুত উদ্ধার করে দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় বুধবার রাতে নিহতের বাবা সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে মুরাদনগর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
জানতে চাইলে সাইফুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সংসারের সচ্ছলতার আশায় দুই মাস আগে ছেলেকে মুরাদনগরে পাঠিয়েছিলেন। কৃষিকাজ করে কোনোভাবে পরিবার চালালেও একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা (এসআই) আব্বাস কবির চৌধুরী জানান, স্থানীয়দের সহযোগিতায় বুধবার রাতে গুঞ্জুর গ্রাম থেকে আকাশকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পেকুয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে তাহসিন নামের দুই বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত শিশুর মাসহ ছয় ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের মাতব্বপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
বগুড়ায় পারিবারিক কলহের জেরে মারধরে আহত মোছা. বেগম (৫৬) নামের এক নারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় অভিযুক্ত একই পরিবারের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।২৭ মিনিট আগে
পাবনার সাঁথিয়ায় মাদক কারবারের টাকা ও পূর্ববিরোধের জের ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আব্দুল গফুর (৭০) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার নন্দনপুর ইউনিয়নের খয়েরবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের কমপক্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারজনকে আটক করেছে প২৯ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ১৪ ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার হাটলক্ষ্মীগঞ্জ এলাকায় এ অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।৩৮ মিনিট আগে