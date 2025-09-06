Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

জাকসুতে অমর্ত্যের ভিপি প্রার্থিতা ফেরত চেয়ে মেঘমল্লার বললেন, নীলনকশা আমরা চিনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৪৮
অমর্ত্য রায় ও মেঘমল্লার বসু। ছবি: সংগৃহীত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ডাকসুর জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু।

আজ শনিবার এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এ প্রতিবাদ জানান।

ওই পোস্টে মেঘ বলেন, ‘জাকসুতে সম্প্রীতি ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি প্রার্থী কমরেড অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা ফেরত দিতে হবে। ছাত্রসমাজ অভ্যুত্থান করে এসেছে, নীলনকশা আমরা চিনি।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবর
