জাকসুতে অমর্ত্যের ভিপি প্রার্থিতা ফেরত চেয়ে মেঘমল্লার বললেন, নীলনকশা আমরা চিনি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ডাকসুর জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু।
আজ শনিবার এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এ প্রতিবাদ জানান।
ওই পোস্টে মেঘ বলেন, ‘জাকসুতে সম্প্রীতি ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি প্রার্থী কমরেড অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা ফেরত দিতে হবে। ছাত্রসমাজ অভ্যুত্থান করে এসেছে, নীলনকশা আমরা চিনি।’
