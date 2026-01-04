Ajker Patrika

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলীর সহযোগী মো. জাকারিয়া রহমানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন বলে জানান আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।

জাকারিয়া রহমান বর্তমানে পুলিশ সদর দপ্তরে কর্মরত একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

দুদকের সহকারী পরিচালক আল-আমিন এই নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়েছে, জাকারিয়া রহমান একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে সংঘবদ্ধ প্রশ্নফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িত এবং তিনি দেশ থেকে পালানোর চেষ্টা করছেন। এ অবস্থায় সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া জরুরি।

দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো প্রশ্নপত্র ফাঁসে আলোচিত আবেদ আলীকেদুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো প্রশ্নপত্র ফাঁসে আলোচিত আবেদ আলীকে

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৮ জুলাই আবেদ আলীকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন। তিনি কারাগারে থাকা অবস্থায় দুদক আবেদ আলীর বিরুদ্ধে পাঁচ কোটি টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জন ও প্রায় ৪৫ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগে মামলা করে।

প্রশ্নফাঁসের মামলায় আবেদ আলীসহ অন্য আসামিদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাকারিয়া রহমানের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। অভিযোগ রয়েছে জাকারিয়া রহমানের সঙ্গে আবেদ আলী ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবে লেনদেনের তথ্য রয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগপিএসসিদুদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

কলকাতার পেজে লাখো ‘নেগেটিভ রিঅ্যাকশন’

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

লাতিন আমেরিকা, ইউক্রেন ও তাইওয়ান নিয়ে কি গোপন সমঝোতায় তিন পরাশক্তি

১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ৫৩ টাকা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

সম্পর্কিত

ভোলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলা: মামলার আসামি কারাগারে

ভোলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলা: মামলার আসামি কারাগারে

সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় ১০ দালালসহ ২৭৩ জন আটক

সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় ১০ দালালসহ ২৭৩ জন আটক

সুন্দরবনে ফাঁদে আটকে পড়া বাঘ উদ্ধার, উৎসুক জনতার ভিড়

সুন্দরবনে ফাঁদে আটকে পড়া বাঘ উদ্ধার, উৎসুক জনতার ভিড়

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা