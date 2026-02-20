Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর আজিমপুরে ট্রাকচাপায় অটোচালকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর আজিমপুর এতিমখানার সামনে ট্রাকচাপায় আমজাদ হোসেন (৪৫) নামের এক অটোরিকশাচালক মারা গেছেন।

আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে লালবাগ আজিমপুর এতিমখানার বিপরীত পাশের রাস্তায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় আমজাদ হোসেনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। এরপর সকাল ৭টার দিকে তাঁকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আমজাদ হোসেনের ছেলে সাকিব হোসেন বলেন, ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার জৈনকি গ্রামে তাঁদের বাড়ি। বর্তমানে ফার্মগেটের তেজকুনিপাড়ায় থাকেন। তাঁর বাবা অটোরিকশাচালক ছিলেন।

সাকিব হোসেন আরও বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর বাবা বাসা থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হন। ভোরে আজিমপুর এতিমখানায় তাঁর বাবার দুর্ঘটনার সংবাদ জানায় পুলিশ। দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে তাঁর বাবাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশের সহায়তায় ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়। চিকিৎসক সেখানে আমজাদকে মৃত বলে জানান।

সাকিব হোসেন জানান, পুলিশ তাঁদের জানিয়েছে, আজ ভোরে আজিমপুর এতিমখানার সামনের রাস্তায় একটি দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান তাঁর বাবার অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে আনার পরও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, আমজাদ হোসেনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি লালবাগ থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

আজিমপুরমেডিকেলট্রাকলালবাগ
