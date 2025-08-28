শ্রীপুরে ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ

গাজীপুর (শ্রীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে এ তথ্য জানান জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মাহমুদুল হাসান।
স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ময়মনসিংহের তারাকান্দিগামী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেন সন্ধ্যা ৭টার দিকে শ্রীপুরের রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় পৌঁছালে একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেলপথে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রম দ্রুত সময়ের শুরু হবে। লাইনচ্যুত বগি উদ্ধার করা হলে ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে বলে তিনি জানান।
গাজীপুরের শ্রীপুরে রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে এ তথ্য জানান জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মাহমুদুল হাসান।
স্টেশনমাস্টার মাহমুদুল হাসান জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ময়মনসিংহের তারাকান্দিগামী যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেন সন্ধ্যা ৭টার দিকে শ্রীপুরের রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় পৌঁছালে একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেলপথে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। উদ্ধার কার্যক্রম দ্রুত সময়ের শুরু হবে। লাইনচ্যুত বগি উদ্ধার করা হলে ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক হবে বলে তিনি জানান।
বুড়িগঙ্গা নদী থেকে একে অন্যের হাত বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার তরুণ-তরুণীসহ চারটি লাশ হাসপাতালের মর্গে পড়ে রয়েছে। ছয় দিনেও লাশগুলোর পরিচয় শনাক্ত হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ ও হাসপাতাল কর্মী এ তথ্য জানান। জানা গেছে, ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে গত শনিবার অজ্ঞাতনামা তরুণ (৩৫) ও তরুণীর (২৬) লাশ উদ্ধার করে২৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ শহরের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে রোগী ওঠার আগমুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অ্যাম্বুলেন্সের চালক ও একজন সদস্য দগ্ধ হন। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে
শেরপুরে সৈয়দ আলী ওরফে চিকু মিয়া (৬৫) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাত বছর বয়সী কন্যাশিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে সদর থানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী শিশুর বাবা।৪৩ মিনিট আগে
শ্রীপুরে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হাতে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী মো. সুমন মিয়াকে (৩২) ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। হামলায় পুলিশের তিন সদস্য আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ছিনিয়ে নেওয়া আসামির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে একাধিক মামলা রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে