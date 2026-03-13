নদ্দায় ফুটওভারব্রিজের নিচে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ মার্চ ২০২৬, ২৩: ১৪
রাজধানীর বারিধারা এলাকার নদ্দায় ফুটওভার ব্রিজের নিচে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) রাত ৯টা ৮ মিনিটের দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নদ্দা এলাকায় সেতুর নিচে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ফুটওভারব্রিজের নিচের একটি দোকানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। আগুনের তীব্রতা থাকায় আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

তবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত করতে পারেননি।

