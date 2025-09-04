যৌথ বাহিনীর অভিযানে সাত দিনে ১৩১ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে গত সাত দিনে ১৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসী, ডাকাত, অবৈধ অস্ত্রধারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি, অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি এবং মাদকাসক্তরা রয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৮ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীন ইউনিটসমূহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে এসব অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে গ্রেপ্তারদের কাছ থেকে ২০টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ৮৪৫ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের গুলি, ৪৯ রাউন্ড কার্তুজ, দুটি ম্যাগাজিন, দেশীয় অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, ওয়াকিটকি, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, পাসপোর্ট, মোবাইলফোন, চোরাই মালামাল ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী নিয়মিত টহল ও নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণেও সেনাবাহিনী সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে।
দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। সাধারণ মানুষকে যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের তথ্য নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে জানানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে গত সাত দিনে ১৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসী, ডাকাত, অবৈধ অস্ত্রধারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি, অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি এবং মাদকাসক্তরা রয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৮ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীন ইউনিটসমূহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে এসব অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানে গ্রেপ্তারদের কাছ থেকে ২০টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ৮৪৫ রাউন্ড বিভিন্ন ধরনের গুলি, ৪৯ রাউন্ড কার্তুজ, দুটি ম্যাগাজিন, দেশীয় অস্ত্র, মাদকদ্রব্য, ওয়াকিটকি, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, পাসপোর্ট, মোবাইলফোন, চোরাই মালামাল ও নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী নিয়মিত টহল ও নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণেও সেনাবাহিনী সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে।
দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। সাধারণ মানুষকে যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের তথ্য নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে জানানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
খোকসায় ক্লাস-পরীক্ষা চলাকালে স্কুলের মাঠে ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই ঘটনা ঘটে।১২ মিনিট আগে
সোনাগাজী মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফী (১৯) হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (বর্তমান ফরিদগঞ্জ থানার ওসি) শাহ আলমের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বজনেরা। গতকাল বুধবার ফরিদগঞ্জ থানার মোড় এলাকায় এই মানববন্ধন হয়। এর আগে ওই স্বজনেরা ফেনী থেকে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে আসেন।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ায় অস্ত্র ঠেকিয়ে পাহাড়ের পাশের কৃষিজমি থেকে দুই কৃষকসহ তিনজনকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বাহারছড়ার চৌকিদারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর।১ ঘণ্টা আগে
যশোরে অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে সিআইডি পুলিশের চার সদস্য। তাঁদের মধ্যে শহিদুল ইসলাম নামের এক কনস্টেবলকে গুরুতর অবস্থায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে