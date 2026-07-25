রাজধানীতে ২৮ লাখ টাকার গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৭০ কেজি গাঁজা ও একটি পিকআপ ভ্যানসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির গোয়েন্দা (মতিঝিল) বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তি মো. রমজান চৌধুরী (২০)। তিনি কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী থানার আমড়াতলী এলাকার বাসিন্দা।
ডিএমপি জানায়, শনিবার সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে ডিবির মতিঝিল বিভাগের একটি আভিযানিক দল যাত্রাবাড়ী থানাধীন দোলাইরপাড় মোড়ের উত্তর-পশ্চিম পাশে টুঙ্গীপাড়া এক্সপ্রেসের সামনে পাকা সড়কে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
অভিযানে ২৮টি পলিপ্যাকেটে থাকা মোট ৭০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ২৮ লাখ টাকা। এ ছাড়া মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি পিকআপ ভ্যান জব্দ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। মামলার তদন্ত করছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ।
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