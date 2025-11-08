Ajker Patrika
> সারা দেশ

নারায়ণগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জে রাস্তা পারাপারের সময় ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক যুবক নিহত হয়েছে। শনিবার (৮ নভেম্বর) বেলা পৌনে ২টার দিকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার দাপা ইদ্রাকপুর এলাকায় শাহজাহান রোলিং মিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতনামা (২৮) যুবকের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যুবকটি খাঁ বাড়ি রেললাইন পারাপারের সময় ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়নি। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক মিজানুর রহমান বলেন, মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। লাশটি আইনগত প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জট্রেন দুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতট্রেনজেলার খবর
