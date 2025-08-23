৪৩ বছরে ক্র্যাব: শোভাযাত্রা, সভাসহ নানা আনুষ্ঠানিকতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অপরাধবিষয়ক পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ক্র্যাব ৪৩ বছরে পদার্পণ করেছে। গতকাল শুক্রবার নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সংগঠনটির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।
এদিন সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ক্র্যাব কার্যালয় এলাকায় শোভাযাত্রা করেন সংগঠনটির সদস্যরা। এরপর ক্র্যাব মিলনায়তনে সমবেত হন তাঁরা। এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ফুল ও কেক নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন।
এ সময় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সাংবাদিকতার উইংগুলোর মধ্যে ক্রাইম রিপোর্টিং গুরুত্বপূর্ণ। আজকের সমাজের বড় অভাব, বড় দৈন্য হচ্ছে সাহসী সাংবাদিকতা। সাদাকে সাদা বলতে পারা, কালোকে কালো বলতে পারা। তিনি আরও বলেন, ‘বিবেকের দংশন বড় দংশন। যেকোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে আমি যদি সারা পৃথিবীর সবাইকে বলি, আমি ভুল করিনি, কিন্তু আমার বিবেক আমাকে ঠিকই দংশন করবে। বাইরের লোকের কাছে হয়তো বলা যায় না, আমি ছোট হতে পারি। কিন্তু একা ঘরে ফিরলে আমার বিবেক কিন্তু দংশিত হয়। ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাংবাদিকদেরও এই বিবেক থাকা উচিত।
অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মিডিয়া সেলের সম্পাদক ও দলের যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন বলেন, ‘আপনাদের কাছ থেকে আমরা বস্তুনিষ্ঠ সত্য তথ্য প্রত্যাশা করি। গণ-অভ্যুত্থানের পর সবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ সত্য রিপোর্ট হলে আমরাও সংশোধন হতে পারি।’
শুভেচ্ছা জানাতে এসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ অফিসার শাহজাহান শিকদার বলেন, ক্র্যাব কথা বলে কম, কাজ করে বেশি। বাংলাদেশকে সঠিক পথে রাখতে তাদের ভূমিকা অনন্য।
বক্তারা ক্র্যাবের কাছে প্রত্যাশা জানিয়ে বলেন, ক্র্যাব এমন একটি সংগঠন যা দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করবার জন্য দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। সরকারকে সঠিক রাস্তা দেখাবার জন্য দায়িত্ব পালন করবে।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল, সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশা, জ্যেষ্ঠ সদস্য কামরুল হাসান, লিটন হায়দার, ফকরুল আলম কাঞ্চন প্রমুখ।
অপরাধবিষয়ক পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ক্র্যাব ৪৩ বছরে পদার্পণ করেছে। গতকাল শুক্রবার নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সংগঠনটির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।
এদিন সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ক্র্যাব কার্যালয় এলাকায় শোভাযাত্রা করেন সংগঠনটির সদস্যরা। এরপর ক্র্যাব মিলনায়তনে সমবেত হন তাঁরা। এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ফুল ও কেক নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন।
এ সময় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সাংবাদিকতার উইংগুলোর মধ্যে ক্রাইম রিপোর্টিং গুরুত্বপূর্ণ। আজকের সমাজের বড় অভাব, বড় দৈন্য হচ্ছে সাহসী সাংবাদিকতা। সাদাকে সাদা বলতে পারা, কালোকে কালো বলতে পারা। তিনি আরও বলেন, ‘বিবেকের দংশন বড় দংশন। যেকোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে আমি যদি সারা পৃথিবীর সবাইকে বলি, আমি ভুল করিনি, কিন্তু আমার বিবেক আমাকে ঠিকই দংশন করবে। বাইরের লোকের কাছে হয়তো বলা যায় না, আমি ছোট হতে পারি। কিন্তু একা ঘরে ফিরলে আমার বিবেক কিন্তু দংশিত হয়। ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাংবাদিকদেরও এই বিবেক থাকা উচিত।
অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মিডিয়া সেলের সম্পাদক ও দলের যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন বলেন, ‘আপনাদের কাছ থেকে আমরা বস্তুনিষ্ঠ সত্য তথ্য প্রত্যাশা করি। গণ-অভ্যুত্থানের পর সবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ সত্য রিপোর্ট হলে আমরাও সংশোধন হতে পারি।’
শুভেচ্ছা জানাতে এসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ অফিসার শাহজাহান শিকদার বলেন, ক্র্যাব কথা বলে কম, কাজ করে বেশি। বাংলাদেশকে সঠিক পথে রাখতে তাদের ভূমিকা অনন্য।
বক্তারা ক্র্যাবের কাছে প্রত্যাশা জানিয়ে বলেন, ক্র্যাব এমন একটি সংগঠন যা দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করবার জন্য দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। সরকারকে সঠিক রাস্তা দেখাবার জন্য দায়িত্ব পালন করবে।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল, সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশা, জ্যেষ্ঠ সদস্য কামরুল হাসান, লিটন হায়দার, ফকরুল আলম কাঞ্চন প্রমুখ।
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে সিলেট বিভাগের চার জেলায় পরিবেশ ধ্বংস করে ব্যাপকভাবে বালু-পাথর লুটপাট শুরু হয়। ২ ডিসেম্বর সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে যোগ দেন অতিরিক্ত সচিব খান মো. রেজা-উন-নবী। গত ৯ মাসে পরিবেশ ও খনিজ সম্পদ রক্ষায় তিনি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেননি। উল্টো তাঁর বক্তব্যে উৎসাহিত হয়...১ ঘণ্টা আগে
গুরুত্বপূর্ণ তিন বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগরে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে তফসিলও। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে আন্দোলনের পর এখনো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচন গঠনতন্ত্রের ভেতরেই...১ ঘণ্টা আগে
কিশোরগঞ্জে যুবদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনায় জেলা যুবদলের দুই নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কার হওয়া দুই নেতা হলেন জেলা যুবদলের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক আলী আব্বাস রাজন এবং সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এমদাদুল হক এমদাদ। আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের...২ ঘণ্টা আগে
যশোরের প্রবীণ সাংবাদিক দৈনিক সংবাদের বিশেষ প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দৌলাহ্ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে তিনি মারা যান। ‘গ্রাম-গ্রামান্তরে’র...৩ ঘণ্টা আগে