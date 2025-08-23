Ajker Patrika
৪৩ বছরে ক্র্যাব: শোভাযাত্রা, সভাসহ নানা আনুষ্ঠানিকতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করা হয়। গতকাল রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অ্যাসোসিয়েশনের সামনে থেকে শুরু হয় এই শোভাযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
অপরাধবিষয়ক পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ক্র্যাব ৪৩ বছরে পদার্পণ করেছে। গতকাল শুক্রবার নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সংগঠনটির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।

এদিন সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ক্র্যাব কার্যালয় এলাকায় শোভাযাত্রা করেন সংগঠনটির সদস্যরা। এরপর ক্র্যাব মিলনায়তনে সমবেত হন তাঁরা। এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ফুল ও কেক নিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে আসেন।

এ সময় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সাংবাদিকতার উইংগুলোর মধ্যে ক্রাইম রিপোর্টিং গুরুত্বপূর্ণ। আজকের সমাজের বড় অভাব, বড় দৈন্য হচ্ছে সাহসী সাংবাদিকতা। সাদাকে সাদা বলতে পারা, কালোকে কালো বলতে পারা। তিনি আরও বলেন, ‘বিবেকের দংশন বড় দংশন। যেকোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে আমি যদি সারা পৃথিবীর সবাইকে বলি, আমি ভুল করিনি, কিন্তু আমার বিবেক আমাকে ঠিকই দংশন করবে। বাইরের লোকের কাছে হয়তো বলা যায় না, আমি ছোট হতে পারি। কিন্তু একা ঘরে ফিরলে আমার বিবেক কিন্তু দংশিত হয়। ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাংবাদিকদেরও এই বিবেক থাকা উচিত।

অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মিডিয়া সেলের সম্পাদক ও দলের যুগ্ম সদস্যসচিব মুশফিক উস সালেহীন বলেন, ‘আপনাদের কাছ থেকে আমরা বস্তুনিষ্ঠ সত্য তথ্য প্রত্যাশা করি। গণ-অভ্যুত্থানের পর সবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ সত্য রিপোর্ট হলে আমরাও সংশোধন হতে পারি।’

শুভেচ্ছা জানাতে এসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ অফিসার শাহজাহান শিকদার বলেন, ক্র‍্যাব কথা বলে কম, কাজ করে বেশি। বাংলাদেশকে সঠিক পথে রাখতে তাদের ভূমিকা অনন্য।

বক্তারা ক্র্যাবের কাছে প্রত্যাশা জানিয়ে বলেন, ক্র্যাব এমন একটি সংগঠন যা দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করবার জন্য দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। সরকারকে সঠিক রাস্তা দেখাবার জন্য দায়িত্ব পালন করবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল, সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশা, জ্যেষ্ঠ সদস্য কামরুল হাসান, লিটন হায়দার, ফকরুল আলম কাঞ্চন প্রমুখ।

