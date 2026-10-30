কদমতলীতে ৯ হাজার ৫৬০ পিস ইয়াবাসহ আটক ৩‎

কদমতলীতে ৯ হাজার ৫৬০ পিস ইয়াবাসহ আটক ৩
রাজধানীর কদমতলীতে দুটি পৃথক মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৯ হাজার ৫৬০ পিস ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারিকে আটক করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১০। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য ২৮ লাখ ৬৮ হাজার টাকা।
আজ শুক্রবার রাতে কদমতলী থানাধীন রসুলবাগ ও মেরাজনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন— চাঁদপুর সদর উপজেলার মো. ইকবাল (৩০), ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের মো. আবদুল বাতেন মিয়া (৪৫) ও জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার মো. মুসা (২৬)।
এসআরবি-১০ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তপন সরকার এক লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত আড়াইটার দিকে সিপিসি-১ যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল কদমতলীর রসুলবাগ এলাকার একটি আবাসিক ভবনে অভিযান চালায়। এ সময় ৩ হাজার ৫ পিস ইয়াবাসহ ইকবালকে আটক করা হয়। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ৯ লাখ ১ হাজার ৫০০ টাকা। তাঁর কাছ থেকে মাদক বিক্রির নগদ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
পরে একই দল ভোর ৪টা ২০ মিনিটের দিকে কদমতলীর মেরাজনগর এলাকার অপর একটি আবাসিক ভবনে অভিযান চালায়। সেখানে ৬ হাজার ৫৫৫ পিস ইয়াবাসহ আবদুল বাতেন মিয়া ও মো. মুসাকে আটক করা হয়। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য ১৯ লাখ ৬৬ হাজার ৫০০ টাকা। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে মাদক বিক্রির নগদ ১৩ হাজার ৩৫০ টাকা ও তিনটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।
এসআরবি-১০ আরও জানায়, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে দেশের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অবৈধভাবে ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সংগ্রহ করে রাজধানীর কদমতলীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে আসছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
আটককৃত তিনজনকে উদ্ধার করা মাদকসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।