Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

কমলগঞ্জে বসতঘরের সিঁড়ির নিচ থেকে ৫টি পদ্মগোখরা উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
কমলগঞ্জে বসতঘরের সিঁড়ির নিচ থেকে ৫টি পদ্মগোখরা উদ্ধার
প্রবাসী মুজাহিদ আলীর বাসভবন থেকে সাপগুলো উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে একটি বসতঘরের সিঁড়ির নিচ থেকে অতি বিষধর প্রজাতির পাঁচটি ‘মনোক্লেড কোবরা’ বা পদ্মগোখরা সাপের বাচ্চা উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে কমলগঞ্জ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পাশের পানিশালা এলাকায় জাপান প্রবাসী মুজাহিদ আলীর বাসভবন থেকে সাপগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘরের সিঁড়ির নিচে কয়েকটি সাপের উপস্থিতি দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় জরুরি সেবা ‘৯৯৯’-এ কল করে সাড়া না পেয়ে তারা রাজকান্দি বন বিভাগ ও বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেন।

সংবাদ পেয়ে রাজকান্দি রেঞ্জ কর্মকর্তা তানভীর আহমদ, বন্য প্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল এবং পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। সেখানে সিঁড়ির নিচে তল্লাশি চালিয়ে নিরাপদে পাঁচটি বিষধর সাপের বাচ্চা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা সাপের বাচ্চাগুলোকে পরবর্তী সময় শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীমঙ্গল বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা কাজী নাজমুল ইসলাম জানান, উদ্ধার হওয়া বিষধর সাপের বাচ্চাগুলোকে শিগগিরই অনুকূল বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হবে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারউদ্ধারসিলেট বিভাগ
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