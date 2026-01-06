কেরানীগঞ্জে বিপুল পরিমাণ জাটকা জব্দ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকার কেরানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাটকা জব্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার চুনকুটিয়া, হাসনাবাদ, জিনজিরা, আগানগর, আবদুল্লাপুর ও হিজলতলা এলাকার খুচরা মাছের বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
কেরানীগঞ্জ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা কারিশমা আহমেদ জাকসির নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে প্রায় ৩০০ কেজি জাটকা জব্দ করা হয়। জব্দ জাটকা আপনঘর বৃদ্ধাশ্রম, ৯টি এতিমখানা, বিভিন্ন মাদ্রাসা ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
কেরানীগঞ্জ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা কারিশমা আহমেদ জাকসি জানান, সরকার কর্তৃক প্রতিবছর ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারের নিচের আকারের ইলিশ, অর্থাৎ জাটকা আহরণ, পরিবহন, মজুত, বাজারজাতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
