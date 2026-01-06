Ajker Patrika

কেরানীগঞ্জে বিপুল পরিমাণ জাটকা জব্দ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
জব্দ করা জাটকা। ছবি: সংগৃহীত
জব্দ করা জাটকা। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার কেরানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাটকা জব্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার চুনকুটিয়া, হাসনাবাদ, জিনজিরা, আগানগর, আবদুল্লাপুর ও হিজলতলা এলাকার খুচরা মাছের বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা কারিশমা আহমেদ জাকসির নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে প্রায় ৩০০ কেজি জাটকা জব্দ করা হয়। জব্দ জাটকা আপনঘর বৃদ্ধাশ্রম, ৯টি এতিমখানা, বিভিন্ন মাদ্রাসা ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা কারিশমা আহমেদ জাকসি জানান, সরকার কর্তৃক প্রতিবছর ১ নভেম্বর থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারের নিচের আকারের ইলিশ, অর্থাৎ জাটকা আহরণ, পরিবহন, মজুত, বাজারজাতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

বরিশাল সিটির সাবেক মেয়র সাদিকের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

তোফাজ্জল হত্যা: সম্পূরক অভিযোগপত্রে আসামি ঢাবির আরও ৭ শিক্ষার্থী

হাদি হত্যায় যুবলীগ নেতা বাপ্পির সংশ্লিষ্টতা, শুটার ফয়সালসহ অভিযোগপত্রে আসামি ১৭: ডিবি

সীমান্ত দিয়ে আসা অস্ত্র দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি: বিজিবির রাজশাহী সেক্টর কমান্ডার

