জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

জাবি প্রতিনিধি
অমর্ত্য রায় । ছবি: সংগৃহীত
অমর্ত্য রায় । ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু), হল সংসদ নির্বাচনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় ভোটার ও প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায় জনকে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে নির্বাচন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী অমর্ত্য রায় জন, রেজি নং-৪৬৯৮৪, আ ফ ম কামালউদ্দিন হল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) গঠনতন্ত্রের ৪ ও ৮ ধারা মোতাবেক ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় ভোটার ও প্রার্থী তালিকা হতে তার নাম প্রত্যাহার করা হলো।’

এ বিষয়ে জাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপনের বাইরে আমাদের কোনো কথা নেই।’

তবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পরে প্রার্থিতা বাতিল করার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের ভোটার তালিকাটা জাতীয় নির্বাচনের মতো না, যাদের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাবে তারা ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়বে। ১১ তারিখ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য আছে ১০ তারিখেও অনেকের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাবে। তারা তো ভোট দিতে পারবে না।’

এদিকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ রাত ৯টায় সংবাদ সম্মেলন করবে বলে জানিয়েছে ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেল।

