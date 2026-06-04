পল্লবীর ফ্ল্যাটে মিলল আরেক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে সেলিনা আফরোজ (৫৫) নামে এক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক দিন আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সেলিনা আফরোজের স্বামী ও দুই সন্তান দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় বসবাস করছেন। পারিবারিক কলহের কারণে তিনি একাই ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পল্লবী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. হানিফ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বুধবার (৩ জুন) খবর পেয়ে পল্লবী ৬ নম্বর সেকশনের সি-ব্লকের একটি ফ্ল্যাট থেকে সেলিনা আফরোজের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি অর্ধগলিত অবস্থায় ছিল। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, সেলিনা আফরোজের স্বামী মমিনুল হক ও তাঁদের দুই সন্তান দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় বসবাস করছেন। প্রায় ১২ বছর আগে তিনি কানাডা থেকে দেশে ফিরে আসেন। এরপর বাবার পৈতৃক ভবনের একটি ফ্ল্যাটে একাই বসবাস করছিলেন।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ভবনটির অন্য একটি ফ্ল্যাটে সেলিনা আফরোজের এক বোন থাকেন। গত ২৬ মে রাত প্রায় ১১টার দিকে ভাতিজা আশফাকুর রহমানের সঙ্গে সেলিনা আফরোজের সর্বশেষ কথা হয়। এর পর থেকে তাঁর সঙ্গে আর কারও যোগাযোগ হয়নি। কয়েক দিন ধরে ফ্ল্যাটটি বন্ধ থাকায় স্বজনদের সন্দেহ হয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম চলছে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি পল্লবীর ৬ নম্বর সেকশনের ১৩ নম্বর সড়কের একটি বাসা থেকেও এক নারীর গলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই নারীর চার সন্তানের মধ্যে একজন যুগ্ম সচিব, একজন বুয়েটের শিক্ষক, একজন কানাডাপ্রবাসী এবং একজন স্কুলশিক্ষক। তিনি মেয়ের বাসায় বসবাস করতেন।
কুমিল্লা বিমানবন্দর-সংলগ্ন ১৩ গ্রামের দীর্ঘদিনের ভূমিসংক্রান্ত বিরোধের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। এতে সড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।২ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার কাচিনা ইউনিয়নের তামাট বাজারের পূর্ব পাশে রাস্তার ধারে বাঁশঝাড়ের নিচ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীর (৪০) মরদেহ উদ্ধার করেছে ভালুকা মডেল থানা-পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা রাস্তার পাশে বাঁশঝাড়ের নিচে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে...১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী এলাকায় ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণ ও গলা কেটে হত্যা মামলায় যুক্তিতর্ক শুনানি শেষ হয়েছে। শুনানি শেষে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল আগামী ৭ জুন এই মামলার রায় ঘোষণার দিন–তারিখ নির্ধারণ করেছেন।১ ঘণ্টা আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলায় জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর নিজ বাড়িতে ফিরে সরকার ও বিচার বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী।১ ঘণ্টা আগে