Ajker Patrika
ঢাকা

পল্লবীর ফ্ল্যাটে মিলল আরেক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ জুন ২০২৬, ১৪: ১৭
পল্লবীর ফ্ল্যাটে মিলল আরেক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে সেলিনা আফরোজ (৫৫) নামে এক নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক দিন আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সেলিনা আফরোজের স্বামী ও দুই সন্তান দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় বসবাস করছেন। পারিবারিক কলহের কারণে তিনি একাই ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পল্লবী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. হানিফ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বুধবার (৩ জুন) খবর পেয়ে পল্লবী ৬ নম্বর সেকশনের সি-ব্লকের একটি ফ্ল্যাট থেকে সেলিনা আফরোজের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি অর্ধগলিত অবস্থায় ছিল। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, সেলিনা আফরোজের স্বামী মমিনুল হক ও তাঁদের দুই সন্তান দীর্ঘদিন ধরে কানাডায় বসবাস করছেন। প্রায় ১২ বছর আগে তিনি কানাডা থেকে দেশে ফিরে আসেন। এরপর বাবার পৈতৃক ভবনের একটি ফ্ল্যাটে একাই বসবাস করছিলেন।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ভবনটির অন্য একটি ফ্ল্যাটে সেলিনা আফরোজের এক বোন থাকেন। গত ২৬ মে রাত প্রায় ১১টার দিকে ভাতিজা আশফাকুর রহমানের সঙ্গে সেলিনা আফরোজের সর্বশেষ কথা হয়। এর পর থেকে তাঁর সঙ্গে আর কারও যোগাযোগ হয়নি। কয়েক দিন ধরে ফ্ল্যাটটি বন্ধ থাকায় স্বজনদের সন্দেহ হয়। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম চলছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি পল্লবীর ৬ নম্বর সেকশনের ১৩ নম্বর সড়কের একটি বাসা থেকেও এক নারীর গলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই নারীর চার সন্তানের মধ্যে একজন যুগ্ম সচিব, একজন বুয়েটের শিক্ষক, একজন কানাডাপ্রবাসী এবং একজন স্কুলশিক্ষক। তিনি মেয়ের বাসায় বসবাস করতেন।

বিষয়:

মিরপুরপল্লবীনারীমরদেহ
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