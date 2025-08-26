ঘিওর, (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
প্রশাসন এক লাখ টাকার লোভও সামলাতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এ জিন্নাহ কবির। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঘিওর উপজেলার শ্রীধর নগরে নদীভাঙন ও অবৈধ ড্রেজারবিরোধী মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
এস এ জিন্নাহ কবির বলেন, প্রশাসন বালুমহাল ইজারা দিতে গিয়ে এক লাখ টাকার লোভও সামলাতে পারেনি। তিন দফা টেন্ডার ব্যর্থ হওয়ার পরও রাতের অন্ধকারে তদবির করে ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এতে সরকারি নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে।
জিন্নাহ কবির আরও বলেন, বালুমহালের ইজারা দেওয়ার কারণে আগে শত শত পরিবার ভাঙনের শিকার হয়েছে। এবারও একই চক্রান্তে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
জিন্নাহ কবির হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি সীমানার বাইরে গিয়ে বালু কাটা হয়, তবে ইজারার টাকা ফেরত দিয়ে এ কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।
এ সময় জেলা যুবদলের আহ্বায়ক কাজী মোস্তাক হোসেন দিপু, যুগ্ম আহ্বায়ক আসিফ ইকবাল রনি ও স্থানীয় গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।
