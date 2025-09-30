Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

মধ্যরাতে হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় প্রাইভেটকার ধাক্কায় আউয়াল (৬৫) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান তিনি।

আউয়ালের চাচাতো ভাই বাবুল মিয়া জানান, তাঁদের বাড়ি গাজীপুরে শ্রীপুর উপজেলার ভর্মী এলাকায়। তেজগাঁও তিব্বত কলোনি বাজার এলাকায় থাকতেন আউয়াল।

তিনি আরও বলেন, গত রাতে এক পথচারী তাঁদের ফোনকল করে জানান, হাতিরঝিল এলাকায় একটি প্রাইভেটকার রিকশাচালককে ধাক্কা দিয়েছে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ভর্তি করানো হয়। সকালে ঢাকা মেডিকেলে আউয়ালকে মৃত অবস্থায় পাই।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ভোরের দিকে পথচারীরা ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালরিকশাচালকঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগহাতিরঝিল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

রামসুতে পোড়া ক্ষত, থমথমে খাগড়াছড়ি

রামসুতে পোড়া ক্ষত, থমথমে খাগড়াছড়ি

সম্পর্কিত

আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে ৪ হাজার বিয়ে নিবন্ধন

আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে ৪ হাজার বিয়ে নিবন্ধন

মধ্যরাতে হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালকের মৃত্যু

মধ্যরাতে হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালকের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ বিক্রি

মুন্সিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজে টেন্ডার ছাড়াই গাছ বিক্রি

খাগড়াছড়িতে চতুর্থ দিনের অবরোধ চলছে, স্থবির জনজীবন

খাগড়াছড়িতে চতুর্থ দিনের অবরোধ চলছে, স্থবির জনজীবন