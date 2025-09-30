মধ্যরাতে হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালকের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় প্রাইভেটকার ধাক্কায় আউয়াল (৬৫) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান তিনি।
আউয়ালের চাচাতো ভাই বাবুল মিয়া জানান, তাঁদের বাড়ি গাজীপুরে শ্রীপুর উপজেলার ভর্মী এলাকায়। তেজগাঁও তিব্বত কলোনি বাজার এলাকায় থাকতেন আউয়াল।
তিনি আরও বলেন, গত রাতে এক পথচারী তাঁদের ফোনকল করে জানান, হাতিরঝিল এলাকায় একটি প্রাইভেটকার রিকশাচালককে ধাক্কা দিয়েছে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ভর্তি করানো হয়। সকালে ঢাকা মেডিকেলে আউয়ালকে মৃত অবস্থায় পাই।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ভোরের দিকে পথচারীরা ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় প্রাইভেটকার ধাক্কায় আউয়াল (৬৫) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান তিনি।
আউয়ালের চাচাতো ভাই বাবুল মিয়া জানান, তাঁদের বাড়ি গাজীপুরে শ্রীপুর উপজেলার ভর্মী এলাকায়। তেজগাঁও তিব্বত কলোনি বাজার এলাকায় থাকতেন আউয়াল।
তিনি আরও বলেন, গত রাতে এক পথচারী তাঁদের ফোনকল করে জানান, হাতিরঝিল এলাকায় একটি প্রাইভেটকার রিকশাচালককে ধাক্কা দিয়েছে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়, সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে ভর্তি করানো হয়। সকালে ঢাকা মেডিকেলে আউয়ালকে মৃত অবস্থায় পাই।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ভোরের দিকে পথচারীরা ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে আদালতের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করে এক যুগ ধরে প্রায় চার হাজার বিবাহ ও সহস্রাধিক তালাকনামা নিবন্ধন করেছেন নিকাহ রেজিস্ট্রার আবদুর রহমান। এতে জনগণের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সরকারের রাজস্বও ফাঁকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।১৪ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জ শহরের সরকারি মহিলা কলেজের কয়েকটি পুরাতন গাছ টেন্ডার ছাড়াই কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আব্দুল হামিদ মোল্লার বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, গাছ কাটার আগে কোনো মিটিং বা রেজুলেশন হয়নি। জানা গেছে, গত ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর কলেজ প্রাঙ্গণে থাকা প্রায় ৩৫-৪০ বছরের পুরাতন আমগাছসহ কয়েকটি গাছ২ ঘণ্টা আগে
খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র-জনতার ডাকা অনির্দিষ্টকালের সড়ক অবরোধ চতুর্থ দিনের মতো চলমান রয়েছে। এদিকে জেলার খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি-ঢাকা সড়কে অবরোধ শিথিল করা হলেও দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয়নি। অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোতে অল্পসংখ্যক ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চলাচল করছে।২ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার এক স্কুলছাত্র বানিয়েছেন ল্যাম্বরগিনির আদলে স্পিডবোট। ১৭ বছরের রাহাদ খন্দকারের বানানো এই স্পিডবোট এখন চলছে ব্রহ্মপুত্র নদে। এতে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়েছে। ইতালির বিলাসবহুল গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ল্যাম্বরগিনির মডেল ধরে তৈরি করা এই নৌযানে একসঙ্গে পাঁচজন বসতে পারেন।২ ঘণ্টা আগে