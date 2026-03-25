ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর এলাকায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ। নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবে ৩২ নম্বর সড়কটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে ৩২ নম্বরের সামনের সড়কটি বন্ধ রাখা হয়।
পুলিশ জানায়, বুধবার সকালে থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে সড়কের দুই পাশে পুলিশের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। সেখানে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন।
ডিএমপির ধানমন্ডি জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জিসানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বুধবার সকালে থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে সড়কের দুই পাশে পুলিশের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে কোনো বিশৃঙ্খলা যেন না ঘটে তার জন্য এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
