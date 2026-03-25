Ajker Patrika
ঢাকা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সতর্ক অবস্থানে পুলিশ
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর এলাকায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ। নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবে ৩২ নম্বর সড়কটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে ৩২ নম্বরের সামনের সড়কটি বন্ধ রাখা হয়।

পুলিশ জানায়, বুধবার সকালে থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে সড়কের দুই পাশে পুলিশের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। সেখানে পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিএমপির ধানমন্ডি জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জিসানুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বুধবার সকালে থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সামনে সড়কের দুই পাশে পুলিশের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে কোনো বিশৃঙ্খলা যেন না ঘটে তার জন্য এই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ধানমন্ডিপুলিশডিএমপিনিরাপত্তাঢাকা বিভাগস্বাধীনতা দিবসঢাকা
পাঠকের আগ্রহ

মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন রণতরি আব্রাহাম লিংকনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

ট্রাম্পের মার-এ-লাগোর আসনেই হারল রিপাবলিকানেরা

ট্রাম্পের মার-এ-লাগোর আসনেই হারল রিপাবলিকানেরা

শেখ মুজিব ৭২-এর সংবিধান জায়গায় রাখলেন না, আপনি কোন নতুন প্রেমিক: জামায়াত আমির

শেখ মুজিব ৭২-এর সংবিধান জায়গায় রাখলেন না, আপনি কোন নতুন প্রেমিক: জামায়াত আমির

২০২৭ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার বিষয় কমানোর কথা ভাবছে সরকার

২০২৭ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার বিষয় কমানোর কথা ভাবছে সরকার

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

সম্পর্কিত

রাজধানীতে ৭ হাসপাতাল ও ২ ব্লাড ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ

রাজধানীতে ৭ হাসপাতাল ও ২ ব্লাড ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ

বউভাতে মাংস কম দেওয়ায় সংঘর্ষ, কনের বোনসহ আহত ১৫

বউভাতে মাংস কম দেওয়ায় সংঘর্ষ, কনের বোনসহ আহত ১৫

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সতর্ক অবস্থানে পুলিশ

পদ্মায় বাসডুবিতে দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার, সাঁতরে তীরে উঠেছেন ৪৫ যাত্রীর ১১ জন

পদ্মায় বাসডুবিতে দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার, সাঁতরে তীরে উঠেছেন ৪৫ যাত্রীর ১১ জন