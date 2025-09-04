সিএমএম আদালতে সাংবাদিকের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার জামিন শুনানিতে দায়িত্ব পালন করার সময় সাংবাদিকের ওপর আইনজীবীদের হামলার ঘটনায় সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়াম আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্লাহ পিয়াসের আদালতে এ ঘটনা ঘটে।
এদিন শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাংবাদিক পান্নাকে আদালতে আনা হয়। পরে বিচারক আদালতে আসেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিচারক আইনজীবী ও সাংবাদিক ছাড়া অন্যদের বেরিয়ে যেতে বলেন।
এ সময় দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিক সিয়ামকে ও নিউ এজের একজন সাংবাদিককে বেরিয়ে যেতে বলেন একজন আইনজীবী। তখন সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়াম ওই আইনজীবীকে বলেন, ‘আমি একজন সাংবাদিক।’
সময় টিভির সাংবাদিক সিয়াম বলেন, ‘এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক আইনজীবী আমার নাক ও মুখ বরাবর ঘুষি মারেন।’
সাংবাদিক সিয়াম আরও জানান, তিনি তাৎক্ষণিক বিচারককে বিষয়টি জানান। তখন হামলাকারী আইনজীবীসহ আরও কয়েকজন তাঁকে টেনেহিঁচড়ে বের করে দিতে চান। তবে হামলাকারী আইনজীবীরা রাষ্ট্র না আসামি পক্ষের— এ বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারেননি হামলায় আহত সিয়াম।
সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার জামিন শুনানিতে দায়িত্ব পালন করার সময় সাংবাদিকের ওপর আইনজীবীদের হামলার ঘটনায় সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়াম আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্লাহ পিয়াসের আদালতে এ ঘটনা ঘটে।
এদিন শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাংবাদিক পান্নাকে আদালতে আনা হয়। পরে বিচারক আদালতে আসেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিচারক আইনজীবী ও সাংবাদিক ছাড়া অন্যদের বেরিয়ে যেতে বলেন।
এ সময় দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিক সিয়ামকে ও নিউ এজের একজন সাংবাদিককে বেরিয়ে যেতে বলেন একজন আইনজীবী। তখন সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়াম ওই আইনজীবীকে বলেন, ‘আমি একজন সাংবাদিক।’
সময় টিভির সাংবাদিক সিয়াম বলেন, ‘এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক আইনজীবী আমার নাক ও মুখ বরাবর ঘুষি মারেন।’
সাংবাদিক সিয়াম আরও জানান, তিনি তাৎক্ষণিক বিচারককে বিষয়টি জানান। তখন হামলাকারী আইনজীবীসহ আরও কয়েকজন তাঁকে টেনেহিঁচড়ে বের করে দিতে চান। তবে হামলাকারী আইনজীবীরা রাষ্ট্র না আসামি পক্ষের— এ বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারেননি হামলায় আহত সিয়াম।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে তালশহর রেলওয়ে স্টেশনে তিতাস কমিউটার ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এ ঘটনার পাঁচ ঘণ্টা পর বগিটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এতে ডাউন লাইনে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেলযোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় মিষ্টি পান চাষাবাদ করছেন কৃষকেরা। এই এলাকার মিষ্টি পানের খ্যাতি উপকূলীয় দ্বীপ জেলা ভোলাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে। বিগত সময়ে দেশের বাইরেও এ পান রপ্তানি করা হয়েছে। বিশেষ করে, বিয়ে ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের অতিথি আপ্যায়নে এ মিষ্টি পান বিবেচিত হয়ে থাকে।৩৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বহিরাগতদের হামলার প্রতিবাদে ‘রেড মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা।৪২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. মামুনের ওপর স্থানীয় বাসিন্দাদের নির্মম হামলার পর তাঁর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। যেখানে তাঁর মাথার খুলি খুলে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে ফ্রিজে। তাঁর মাথার ব্যান্ডেজে লেখা ‘হাড় নেই, মাথায় চাপ দিবেন না’।১ ঘণ্টা আগে