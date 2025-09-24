চাকরিতে পুনর্বহাল ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের শ্রমিকদের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চাকরিতে পুনর্বহাল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের চাকরিচ্যুত কর্মচারীরা। আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
শ্রমিকদের অভিযোগ, দুই মাস আগে ফ্যাক্টরির ভেতরে আগে প্রচলিত নিয়মকানুন হঠাৎ পরিবর্তন করা হলে তাঁরা প্রতিবাদ করেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা জানান, আগে নাশতার সময় ছিল ১৫ মিনিট, তা কমিয়ে ১২ মিনিট করা হয়। দুপুরের খাবারের সময়ও পরিবর্তন করা হয়। এ ছাড়া নামাজের জন্য দেওয়া বিরতি বাতিল করা হয়। এসব পরিবর্তনের প্রতিবাদ করায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২২০ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করে এবং পরে ৩০ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে।
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শ্রমিক মো. রাসেল বলেন, ‘দুই মাস ধরে কাজ নেই, সংসার চালাতে পারছি না। আমাদের ফ্যাক্টরির জিএম আওলাদ হোসেনের কারণে আজ এই অবস্থা।’
শ্রমিক মো. নাজিমউদ্দীন বলেন, ‘গত ২ আগস্ট আমরা আন্দোলন করি। সেদিন যারা ছুটিতে ছিল, সাসপেন্ড ছিল বা অনুপস্থিত ছিল, তাদেরও সাময়িক চাকরিচ্যুত করা হয়।’
আরও এক শ্রমিক আক্তারনেসা বলেন, ‘এই কোম্পানিতে ১৪ বছর কাজ করেছি। সেদিন অসুস্থ থাকার কারণে আমি ছুটিতে ছিলাম, তবু আমাকে বরখাস্ত করা হয়। এখন চাকরি চলে যাওয়ার কারণে নিজের চিকিৎসার খরচও চালাতে পারছি না।’
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শ্রমিকেরা বলেন, ‘আমাদের দুটি দাবি—শ্রমিকদের নামে দেওয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং চাকরিচ্যুত ২২০ জনকে পুনরায় কাজে বহাল রাখতে হবে।’
