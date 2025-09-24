Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

চাকরিতে পুনর্বহাল ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের শ্রমিকদের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে চাকরিতে পুনর্বহাল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেন নারায়ণগঞ্জের অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের চাকরিচ্যুত কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে চাকরিতে পুনর্বহাল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেন নারায়ণগঞ্জের অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের চাকরিচ্যুত কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাকরিতে পুনর্বহাল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের চাকরিচ্যুত কর্মচারীরা। আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।

শ্রমিকদের অভিযোগ, দুই মাস আগে ফ্যাক্টরির ভেতরে আগে প্রচলিত নিয়মকানুন হঠাৎ পরিবর্তন করা হলে তাঁরা প্রতিবাদ করেন। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা জানান, আগে নাশতার সময় ছিল ১৫ মিনিট, তা কমিয়ে ১২ মিনিট করা হয়। দুপুরের খাবারের সময়ও পরিবর্তন করা হয়। এ ছাড়া নামাজের জন্য দেওয়া বিরতি বাতিল করা হয়। এসব পরিবর্তনের প্রতিবাদ করায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২২০ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করে এবং পরে ৩০ জন শ্রমিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শ্রমিক মো. রাসেল বলেন, ‘দুই মাস ধরে কাজ নেই, সংসার চালাতে পারছি না। আমাদের ফ্যাক্টরির জিএম আওলাদ হোসেনের কারণে আজ এই অবস্থা।’

আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে চাকরিতে পুনর্বহাল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেন নারায়ণগঞ্জের অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের চাকরিচ্যুত কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে চাকরিতে পুনর্বহাল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেন নারায়ণগঞ্জের অ্যাসরোটেক্স গ্রুপের চাকরিচ্যুত কর্মচারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

শ্রমিক মো. নাজিমউদ্দীন বলেন, ‘গত ২ আগস্ট আমরা আন্দোলন করি। সেদিন যারা ছুটিতে ছিল, সাসপেন্ড ছিল বা অনুপস্থিত ছিল, তাদেরও সাময়িক চাকরিচ্যুত করা হয়।’

আরও এক শ্রমিক আক্তারনেসা বলেন, ‘এই কোম্পানিতে ১৪ বছর কাজ করেছি। সেদিন অসুস্থ থাকার কারণে আমি ছুটিতে ছিলাম, তবু আমাকে বরখাস্ত করা হয়। এখন চাকরি চলে যাওয়ার কারণে নিজের চিকিৎসার খরচও চালাতে পারছি না।’

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া শ্রমিকেরা বলেন, ‘আমাদের দুটি দাবি—শ্রমিকদের নামে দেওয়া মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং চাকরিচ্যুত ২২০ জনকে পুনরায় কাজে বহাল রাখতে হবে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগমামলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

সাভারে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, টাকা ও ৪০ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগ

সাভারে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, টাকা ও ৪০ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগ

পরীক্ষার আগেই রিপোর্ট, ডায়াগনস্টিকমালিককে জরিমানা

পরীক্ষার আগেই রিপোর্ট, ডায়াগনস্টিকমালিককে জরিমানা

লক্ষ্মীপুরে স্কুলে ঢুকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে মারধর: আহত ২০, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরে স্কুলে ঢুকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে মারধর: আহত ২০, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

রাজধানীতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টাকালে ২৪৪ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টাকালে ২৪৪ জন গ্রেপ্তার