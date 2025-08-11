Ajker Patrika
মেঘনা সেতুর রেলিং–জয়েন্ট অ্যাঙ্গেল চুরি, ২ জন কারাগারে

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনা সেতুর রেলিং ও জয়েন্ট অ্যাঙ্গেল চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার নারায়ণগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গতকাল রোববার রাতে উপজেলার মেঘনাঘাট ব্যাপারী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে রেলিং ও জয়েন্ট অ্যাঙ্গেল উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ঝাউচর এলাকার বাবুল মিয়া ও সুনামগঞ্জের রোমান মিয়া। তাঁদের মধ্যে রোমান মিয়া প্রতাপেরচর এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন।

জানা যায়, মেঘনা সেতুর ঢালুতে গত ১৮ জুলাই রাত সাড়ে ৯টার দিকে অজ্ঞাতনামা দুই ব্যক্তি সেতুর রেলিং ও জয়েন্ট অ্যাঙ্গেল খুলে নিয়ে যান। দ্বিতীয় দফায় ২ আগস্ট দিবাগত রাতে পুনরায় মেঘনা সেতুর রেলিং নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

গতকাল রোববার ব্যাপারী বাজার এলাকার ভাঙারি দোকানে এগুলো বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় রোমান মিয়াকে রেলিং, অ্যাঙ্গেলসহ এলাকাবাসী আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যে ঝাউচর এলাকার বাবুল মিয়ার ভাঙারি দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৫টি স্টিলের তৈরি রেলিং ও অ্যাঙ্গেল উদ্ধার করা হয়। এ সময় বাবুল মিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় গতকাল রাতে সোনারগাঁ থানায় সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) ভিটিকান্দি উপবিভাগের এম এল এস এস মো. মিজানুর রহমান বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে একটি মামলা করেন। এ ছাড়া কার্যসহকারী মো. আব্দুল আলীম বাদী হয়ে আরও একটি মামলা করেন।

এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান আজকের পত্রিকাকে বলেন, মেঘনা সেতুর রেলিং ও অ্যাঙ্গেল খুলে নেওয়ার ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

