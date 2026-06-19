ধানমন্ডিতে বাসার ১০ তলা থেকে পড়ে গৃহকর্মীর মৃত্যু, বাবার দাবি হত্যা

রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় একটি ১০ তলা ভবন থেকে নিচে পড়ে রিক্তা আক্তার (১১) নামের এক শিশু গৃহকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ধানমন্ডির ৯/এ নম্বর রোডের ৩৭ নম্বর বাসায় এ ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় শিশুটিকে ধানমন্ডি ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তবে মেয়েকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন শিশুটির বাবা শাহিন মিয়া। তিনি জানান, তাঁদের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার সালনা থানার নিজগাঁও গ্রামে। বর্তমানে স্ত্রী মাজেদা ও তিন সন্তানকে নিয়ে গাজীপুর টঙ্গী এলাকায় থাকেন। চার বোনের মধ্যে রিক্তা ছিল দ্বিতীয়।
শাহিন মিয়া জানান, এক মাস আগে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে এক দালালের মাধ্যমে ধানমন্ডির ওই বাসায় কাজে দেন মেয়েকে। এক সপ্তাহ আগে ভিডিও কল দেন। তখন মেয়ের মুখ ফোলা দেখতে পান। এরপর ওই দালালকে বলেন মেয়েকে দিয়ে যেতে। দালাল বলেন আগে ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে। আজকে জানতে পারেন, তাঁর মেয়ে মারা গেছে।
শিশুটির বাবা অভিযোগ করে বলেন, ‘আমার মেয়ে ওপর থেকে পড়ে মারা যায়নি। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি আমার মেয়ে হত্যার বিচার চাই। আমার মেয়েকে যারা হত্যা করেছে, তাদের কঠিন বিচার হোক।’
ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, ওই শিশু গৃহকর্মী ধানমন্ডির ওই বাসার দশম তলায় এক মাস ধরে কাজ করত। সকালে বাসার বারান্দা থেকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয় সে। এরপর তাকে দ্রুত ইবনে সিনা স্পেশালাইজড অ্যান্ড কার্ডিয়াক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি আরও জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
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